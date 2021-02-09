Жителям ОРДЛО после деоккупации придется определиться со своим гражданством, – Резников

По словам чиновника, санкции за множественное гражданство в Украине отсутствуют, но такое положение дел, вероятно, продлится еще недолго.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью "Радио НВ", что после возвращения Донбасса под контроль Киева его жителям придется сделать выбор между российскими и украинскими документами.

В частности, журналист уточнил у министра, будет ли Украина признавать "паспортизированных" Россией жителей ОРДЛО своими гражданами. В ответ Резников заявил следующее:

"Мы признаем граждан Украины гражданами Украины. Если кто-то получил другое гражданство, по любым причинам – даже вынужденно, как способ выживания, – то это должно быть отдельным разговором. У нас в Конституции Украины не предусмотрено лишение гражданства на основании получения другого гражданства, другого паспорта".

Чиновник отметил, что санкции за множественное гражданство "с юридической точки зрения в Украине отсутствуют". Однако, по словам политика, в ближайшее время вероятно будут внесены соответствующие изменения в закон. В частности, в ближайшее время Кабмин обсудит вопрос санкций в отношении жителей ОРДЛО с паспортами РФ.

В частности, во время обсуждения законопроекта о переходном периоде, который будет регулировать процесс деоккупации временно оккупированных территорий, ведомство Резникова "намерено поднять вопрос политики официального Киева в отношении жителей Донбасса, получивших российские паспорта, после деоккупации региона".

"Им просто нужно будет дать возможность добровольно определиться, гражданами какой страны они себя воспринимают и, соответственно, избавиться от российского паспорта, если они будут считать, что они на самом деле остаются гражданами Украины. Никакого принуждения или нарушений гуманитарных прав быть не может", – пояснил вице-премьер.

Напомним, по словам самого Резникова, около 300 тысяч украинцев "прошли через принудительную русскую паспортизацию" на оккупированных Донетчине с Луганщиной, а по Крыму этот показатель достигает двух миллионов человек. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, для украинцев на временно неподконтрольных территориях Донбасса, не имеющим российских паспортов, Москва решила установить статус "иностранных граждан".