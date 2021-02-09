"Дзвонять зі словами підтримки з усього світу", — Оксана Марченко про "злив" її номера в мережу

Незважаючи на позитив від людей і підтримку, телеведуча все ж змінить свій номер телефону.

Оксана Марченко потрапила в список бази "Миротворця", де опублікували її особисті дані. Телеведуча відреагувала на це публікацією відео в YouTube.

"У тому, що виставили мій номер є і позитив. Мені телефонують люди з усього світу зі словами підтримки. Я хочу вам сказати спасибі. Але я буду змушена тепер цей номер заблокувати. Тому що це занадто складно", — заявляє Марченко.

За її словами, сила тільки в правді і вона знаходиться на її боці. Вона ніколи не ображала слабких, а навпаки, завжди намагалася допомогти таким людям. А людям, які негативно налаштовані проти неї вона нічого робити не буде, віддавши "долю таких людей до рук господа".

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До цього відома телеведуча публікувала свою розмову з "хейтерами" в Інстаграмі, в якому змістовного послання ті, хто додзвонився не залишили, а сам дзвінок, судячи з запису, був "перевіркою" правдивості наведеного на сайті телефону Марченко.

Нагадаємо, Оксану Марченко додали в базу "Миротворця". Причиною цього стало нібито фінансування терористів і російських окупантів, заперечення російської агресії, участь в пропагандистських заходах країни-агресора проти України. На сайті опублікували її фірми, докази заперечення агресії, а також три мобільні номери телефонів ведучої.