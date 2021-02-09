"Звонят со словами поддержки со всего мира", - Оксана Марченко о "сливе" ее номера в сеть

Несмотря на позитив от людей и поддержку, телеведущая все же поменяет свой номер телефона.

Оксана Марченко попала в список базы "Миротворца", где опубликовали ее личные данные. Телеведущая отреагировала на это публикацией видео в YouTube.

"Есть в том, что выставили мой номер и позитив. Мне звонят люди со всего мира со словами поддержки. Я хочу вам сказать спасибо. Но я буду вынуждена теперь этот номер заблокировать. Потому что это слишком сложно", — заявляет Марченко.

По ее словам, сила только в правде и она находится на ее стороне. Она никогда не обижала слабого, а наоборот, всегда старалась помочь таким людям. А людям, которые негативно настроены против нее она ничего делать не будет, отдав "судьбу таких людей в руки господа".

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До этого известная телеведущая публиковала свой разговор с "хейтерами" в Инстаграме, в котором содержательного послания дозвонившиеся не оставили, а сам звонок, судя по записи, был своего рода "проверкой" достоверности приведенного на сайте телефона Марченко.

Напомним, Оксану Марченко добавили в базу "Миротворца". Причиной этому стала якобы финансирование террористов и российских оккупантов, отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины. На сайте опубликовали ее фирмы, доказательства отрицания агрессии, а также три мобильных номера телефонов ведущей.