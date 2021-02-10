"Лихі 90-ті з нами", — міністр Малюська про прихід під його будинок "тітушок із факелами"

Міністр юстиції вважає, що це не активісти, а тітушки, які намагаються захопити ринок "Столичний" у Києві.

У ніч з 9 на 10 лютого під будинок міністра юстиції Дениса Малюськи вночі приходило кілька десятків "тітушок". Про це міністр розповів на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Вмикнули тітушек, які пікетували будівлю Мін'юсту, намагалися залякати співробітників міністерства та заважали роботі протягом декількох днів. Вони представлялися "Правим сектором". Не знаю, це правда чи ні, але якщо так, то деградація руху мене дивує. ...Далі кілька десятків тітушок знайшли мій будинок і зі своїми факелами, криками і скандуваннями матюків гарненько налякали всіх моїх сусідів і дітей, які були вдома. Мораль цієї історії така: окремі елементи диких 90-х, які здаються вже давно забутими, усе ще живі", — заявляє міністр.

За словами міністра, це тітушки, які з 14 грудня намагаються захопити рейдерським шляхом київський ринок "Столичний". Історія полягає в тому, що 14 грудня державний реєстратор прибрав із держреєстру інформацію про заборону суду на реєстраційні дії, після чого "чорний нотаріус" швидко переоформив ринок на юрособу нового власника. Але офіс протидії рейдерству 15 грудня анулював дії нотаріуса та повернув усе на свої місця.

Після подій 14-15 грудня, рейдери продовжили свої спроби захопити київський ринок. "Чорні" нотаріуси продовжували переписувати майно на нових осіб, а офіс протидії рейдерству протистояв їм. Проти міністра, з його слів, навіть запустили медіакомпанії. Низка ЗМІ випускали заголовки "друг Януковича рейдить ринок, а міністр юстиції його захищає".

Нагадаємо, Фокус детально розбирався в тому, хто і як намагався захопити ринок "Столичний". Наразі так і не вдалося захопити ринок.