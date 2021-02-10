"Лихие 90-е с нами", - министр Малюська о приходе под его дом "титушек с факелами"

Министр юстиции считает, что это не активисты, а титушки, которые пытаются захватить рынок "Столичный" в Киеве.

В ночь с 9 на 10 февраля под дом министра юстиции Дениса Малюськи ночью приходило пару десяток "титушек". Об этом министр рассказал на своей странице в Фейсбуке.

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"Включили титушек, которые пикетировали здание Минюста, пытались запугать сотрудников министерства и мешали роботе в течение нескольких дней. Они представлялись "Правым сектором". Не знаю, это правда или нет, но если да, то деградация движения меня удивляет. … Далее несколько десятков титушек нашли мой дом и со своими факелами, криками и скандированиями матов хорошенько напугали всех моих соседей и детей, которые были дома. Мораль этой истории така: отдельные элементы диких 90-х, которые кажутся уже давно забытыми, все еще живы", — заявляет министр.

По словам министра, это титушки, которые с 14 декабря пытаются захватить рейдерским путем киевский рынок "Столичный". История заключается в том, что 14 декабря государственный регистратор убрал из госреестра информацию о запрете суда на регистрационные действия, после чего "черный нотариус" быстро переоформил рынок на юрлицо нового собственника. Но офис противодействия рейдерству 15 декабря аннулировал действия нотариуса и вернул все как было.

После событий 14-15 декабря, рейдеры продолжили свои попытки захватить киевский рынок. "Черные" нотариусы продолжали переписывать имущество на новых лиц, а офис противодействия рейдерству противостоял им. Против министра, с его слов, даже запустили медиакомпанию. Ряд СМИ выпускали заголовки "друг Януковича рейдит рынок, а министр юстиции его защищает".

Напомним, Фокус детально разбирался в том, кто и как пытался захватить рынок "Столичный". На данный момент так и не удалось захватить рынок.