У Миколаєві затримали підозрюваного в шахрайстві, гроші викидали прямо з вікна (відео)

Оперативники карного розшуку затримали таксиста, якого вважають учасником схеми обману літніх людей.

Мешканка Миколаєва звернулася до правоохоронців і заявила, що аферисти змусили її викинути велику суму грошей прямо з вікна. Подробиці повідомила прес-служба ДУ Національної поліції по регіону.

За словами 85-річної жінки із Заводського району, невідомий подзвонив уранці, представився поліцейським і розповів, що син її подруги влаштував ДТП. Співрозмовник запропонував українці за гроші вирішити питання так, щоб молодика не притягли до кримінальної відповідальності. Мешканка погодилася і на вимогу незнайомця викинула з вікна 18 тисяч гривень і 100 доларів, які попередньо спакувала. Незабаром жінці подзвонили ще раз і вимагали більше грошей в обмін на свободу сина подруги.

"Оперативники встановили людину, яка забрала гроші в першому і другому випадку — ним виявився водій таксі, якому, не повідомляючи подробиці, замовили забрати кошти, які він повинен був перерахувати на вказаний "замовником "рахунок", — передає прес-служба. "Зараз правоохоронці встановлюють причетність водія таксі до шахрайської схеми та інших її учасників".

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Національна поліція закликала таксистів і водіїв бути уважними, приймаючи замовлення на кур'єрську доставку, адже такими послугами нерідко користуються зловмисники. На сайті розповіли про один із популярних способів обману: шахрай телефонує потенційним жертвам по телефону, представляється родичем, який потрапив у біду, і просить допомогти грошима. Як правило, аферисти розраховують на довірливість людей похилого віку, а також їх заощадження.

Раніше стало відомо, як у Луцьку чоловік прикинувся продавцем "Епіцентру" і виманив 22 тисячі гривень у клієнта, який планував придбати кілька телевізорів і холодильник. Аферист зв'язався з покупцем по телефону і запропонував товари за ціною набагато нижчою за ринкову. Отримавши від чоловіка домовлену суму, фальшивий співробітник гіпермаркету відразу зник. Зрештою суд врахував, що ошуканий українець відмовився від претензій, і призначив шахраєві 1,5 року позбавлення волі умовно.