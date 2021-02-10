В Николаеве задержали подозреваемого в мошенничестве, деньги выбрасывали прямо из окна (видео)

Оперативники уголовного розыска задержали таксиста, которого считают участником схемы обмана пожилых людей.

Жительница Николаева обратилась к правоохранителям и заявила, что аферисты заставили ее выбросить крупную сумму денег прямо из окна. Подробности сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции по региону.

По словам 85-летней женщины из Заводского района, неизвестный позвонил утром, представился полицейским и рассказал, что сын ее подруги устроил ДТП. Собеседник предложил украинке за деньги решить вопрос так, чтобы молодого человека не привлекли к уголовной ответственности. Горожанка согласилась и по требованию незнакомца выбросила из окна 18 тысяч гривен и 100 долларов, которые предварительно упаковала. Вскоре женщине позвонили еще раз и потребовали больше денег в обмен на свободу сына подруги.

"Оперативники установили, человека, который забрал деньги в первом и втором случае — им оказался водитель такси, которому, не сообщая подробности, заказали забрать средства, которые он должен был перечислить на указанный "заказчиком" счет", — передает пресс-служба. "Сейчас правоохранители устанавливают причастность водителя такси к мошеннической схемы и других ее участников".

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Национальная полиция призвала таксистов и водителей быть внимательными, принимая заказы на курьерскую доставку, ведь такими услугами нередко пользуются злоумышленники. На сайте рассказали об одном из популярных способов обмана: мошенник звонит потенциальным жертвам по телефону, представляется родственником, попавшим в беду, и просит помочь деньгами. Как правило, аферисты рассчитывают на доверчивость пожилых людей, а также их сбережения.

Ранее стало известно, как в Луцке мужчина притворился продавцом "Эпицентра" и выманил 22 тысячи гривен у клиента, который планировал приобрести несколько телевизоров и холодильник. Аферист связался с покупателем по телефону и предложил товары по цене намного ниже рыночной. Получив от мужчины условленную сумму, фальшивый сотрудник гипермаркета тут же скрылся. В итоге суд учел, что обманутый украинец отказался от претензий, и назначил мошеннику 1,5 года лишения свободы условно.