В "Полтавагаз" заявили, що священики Свято-Троїцького храму крали газ

Представники храму вважають, що їх відключили від газу помилково.

Представники АТ "Полтавагаз" виявили, що у Свято-Троїцькому храмі, який функціонує на території Хрестовоздвиженського монастиря в Полтаві, самовільно змінили газове обладнання, яке споживало більше газу, ніж могли зафіксувати лічильники. Про це онлайн-виданню poltava.to розповів в.о. голови правління "Полтавагазу" Олександр Чухрай.

"У них є незареєстрована кількість обладнання, що використовується, проектно-технічна документація якого не відповідає як за кількістю, так і за потужністю. Один з них, "сотий", споживає газу більше, ніж враховує лічильник. Тобто лічильник працює на максимумі, але не враховує реальні обсяги споживання газу. По суті — це крадіжка газу", — сказав Чухрай.

Він зазначив, що представники "Полтавагазу" опломбували обладнання і готові до діалогу.

Через якийсь час заступник голови громади "Храм Святої Трійці" Олексій Скрильник повідомив виданню poltava.to, що вони поспілкувалися з керівником Полтавського управління експлуатації газорозподільної системи Юрієм Самсоновим і домовилися про те, що зроблять документацію у відповідності до вимог.

За словами Скрильника, "Полтавагаз" за кілька днів має відновити постачання газу в храм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гурбинському Свято-Воскресенському чоловічому монастирі (Здолбунівський район Рівненської області) з'явилася послуга залишити заявку на проведення молитви онлайн.