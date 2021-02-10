В "Полтавагаз" заявили, что священники Свято-Троицкого храма воровали газ

Представители храма считают, что их отключили от газа по ошибке.

Представители АО "Полтавагаз" обнаружили, что в Свято-Троицком храме, который функционирует на территории Крестовоздвиженского монастыря в Полтаве, самовольно поменяли газовое оборудование, которое потребляло больше газа, чем могли зафиксировать счетчики. Об этом изданию онлайн-изданию poltava.to рассказал и.о. главы правления "Полтавагаза" Александр Чухрай.

"У них есть незарегистрированное количество газоиспользующего оборудования, проектно-техническая документация которых не соответствует как по их количеству, так и по мощности. Один из них, "сотый", потребляет газа больше, чем учитывает счетчик. То есть счетчик работает на максимуме, но не учитывает реальные объемы потребления газа. По сути — это кража газа", — сказал Чухрай.

Он отметил, что представители "Полтавагаза" опломбировали оборудование и готовы к диалогу.

Через какое-то время заместитель главы общины "Храм Святой Троицы" Алексей Скрыльник сообщил изданию poltava.to, что они пообщались с руководителем Полтавского управления эксплуатации газораспределительной системы Юрием Самсоновым и договорились о том, что приведут документацию в соответствие с требованиями.

По словам Скрыльника, "Полтавагаз" вскоре должна возобновить поставки газа в храм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гурбинском Свято-Воскресенском мужском монастыре (Здолбуновский район Ровненской области) появилась услуга оставить заявку на проведение молитвы онлайн.