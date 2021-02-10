Можливі махінації з вакцинами: Степанов висловився про розслідування НАБУ

За словами голови МОЗ, відомство готове сприяти розслідуванню справи.

Голова МОЗ Максим Степанов прокоментував початок розслідування НАБУ щодо можливих зловживань службовим становищем при закупівлі вакцин від коронавірусу Міністерством охорони здоров'я. За його словами, МОЗ веде прозору політику із закупівлі вакцин проти COVID-19. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

"Щоб щось думати, треба розуміти, що саме вони розслідують. Я можу спиратися тільки на ті заяви, які були від правоохоронних органів. Тому у них це треба питати. Я можу тільки сказати, що ми ведемо прозору політику, і будь-які контракти, що укладаються для забезпечення України вакциною, укладаються абсолютно прозоро, транспарентно — безпосередньо з виробниками вакцин. Тому більше нічого додати по закупівлі вакцин, де у нас є великий попит у світі", — сказав міністр.

За його словами, весь світ знаходиться в тій ситуації, коли купують ті вакцини, де є можливість прямо домовитися з виробником, додавши, що у кожного виробника вакцин є "своя ціна на свій продукт".

"Єдине, що можу вам сказати, що ті пропозиції, які надходили до Міністерства охорони здоров'я у результаті переговорів, — там ціни різняться від 5 доларів до 33,9 долара за вакцину. Щоб ви розуміли, що є різні ціни у різних виробників", — говорить Степанов.

Голова МОЗ також відповів, чи є він фігурантом у справі.

"Чого це я повинен бути якимось фігурантом якоїсь справи? Треба у НАБУ питати. Більше того, ми максимально зацікавлені, особливо я зацікавлений, тому що це така річ, яка кидає тінь на міністерство. Тому я зацікавлений у максимально швидкому розслідуванні. Зі свого боку можу сказати, що будь-який запит від правоохоронних органів до нас з будь-яких документів — всі документи будуть надані миттєво ", — заявив Степанов.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало досудове розслідування щодо можливих зловживань службовим становищем при закупівлі вакцин від коронавірусу Міністерством охорони здоров'я і, зокрема, міністром Максимом Степановим.

Приводом для початку розслідування став той факт, що профільне держпідприємство "Медичні закупівлі" вело переговори щодо придбання вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac за ціною $3 за дозу. Сторони перебували на фінальному етапі переговорів, проте голова МОЗ Степанов "в ручному режимі" зупинив цей процес і передав його приватній фірмі-посереднику, яка закупить цей же препарат за ціною $17,85 за дозу.