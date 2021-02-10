Возможные махинации с вакцинами: Степанов высказался о расследовании НАБУ

По словам главы Минздрава, ведомство готово содействовать в расследовании дела.

Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал начало расследования НАБУ касательно возможных злоупотреблений служебным положением при закупке вакцин от коронавируса Министерством здравоохранения. По его словам, Минздрав ведет прозрачную политику по закупке вакцин против COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

"Чтобы что-то думать, надо понимать, что именно они расследуют. Я могу опираться только на те заявления, которые были от правоохранительных органов. Поэтому у них это надо спрашивать. Я могу только сказать, что мы ведем прозрачную политику, и любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно — непосредственно с производителями вакцин. Поэтому больше нечего добавить по закупке вакцин, где у нас есть большой спрос в мире", — сказал министр.

По его словам, весь мир находится в той ситуации, когда они покупают те вакцины, где есть возможность напрямую договориться с производителем, добавив, что у каждого производителя вакцин есть "своя цена на свой продукт".

"Единственное, что могу вам сказать, что те предложения, которые поступали в Минздрав в результате переговоров, — там цены разнятся от 5 долларов до 33,9 доллара за вакцину. Чтобы вы понимали, что есть разные цены у разных производителей", — говорит Степанов.

Глава Минздрава также ответил, является ли он фигурантом по делу.

"Чего это я должен быть каким-то фигурантом какого-то дела? Надо у НАБУ спрашивать. Более того, мы максимально заинтересованы, особенно я заинтересован, потому что это такая вещь, которая бросает тень на министерство. Поэтому я заинтересован в максимально быстром расследовании. Со своей стороны могу сказать, что при любом запросе от правоохранительных органов к нам по каким-либо документам — все документы будут предоставлены мгновенно", — заявил Степанов.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование касательно возможных злоупотреблений служебным положением при закупке вакцин от коронавируса Министерством здравоохранения и, в частности, министром Максимом Степановым.

Поводом для начала расследования стал тот факт, что профильное госпредприятие "Медицинские закупки" вело переговоры касательно приобретения вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac по цене $3 за дозу. Стороны находились на финальном этапе переговоров, однако глава Минздрава Степанов "в ручном режиме" остановил этот процесс и передал его частной фирме-посреднику, которая закупит этот же препарат по цене $17,85 за дозу.