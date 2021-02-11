У міськраді Києва протікає дах: затоплення відбувається прямо в сесійній залі (фото)

Керуючий справами секретаріату міськради повідомив, що про проблему відомо ще з 2018-го року, і запропонував депутатам скинутися на ремонт.

У сесійній залі Київської міської ради в четвер, 11 лютого почала протікати стеля. Інформацією про це, а також фото-доказами своїх слів поділився у Facebook депутат міськради Леонід Ємець.

"Стеля підтікає ...", — коротко написав депутат. Судячи зі знімків, підтікання значне, оскільки довелося підставляти відро. Поруч з відром можна розглянути ганчірку, а завершує картину розібрана навісна стеля з "гнилими" нутрощами, помітними через отвори знятих на місці протікання панелей.

У коментарях до публікації Ємця член Громадської Ради при Дарницькій районній держадміністрації Києва Ростислав Балабан поцікавився: "Дах ще не поїхав?". На що киянин Максим Маньковський поцікавився, у кого саме, а Леонід Ємець, тут же пояснив йому, що: "У Київради".

Інші користувачі соцмережі під публікацією почали змагатися в дотепності. Наведемо деякі коментарі небайдужих:

Після чого до тренду приєднався керуючий справами секретаріату Київської міськради Ігор Хацкевич, написавши таке : "Дах протікає давно через специфіку конструкції". Також, за його словами, виною тому, що її не лагодять, стали місцеві вибори в Україні і пандемія коронавірусу.

"Ще в кінці 2018 року було розроблено проект реставрації покрівлі, який повинен був усунути такі проблеми, але через вибори 2019 і 2020 і карантин він, на жаль, так і не почав реалізуватися. Сподіваюся найближчим часом проект буде реалізований, правда, на це потрібна значна сума. Розраховуємо на підтримку в залі", — написав Хацкевич.

Зазначимо, що в цей же день у КМДА представили мобільний додаток для оплати житлово-комунальних послуг, з функцією сканування QR-кодів квитанцій, інтерактивної передачі показань лічильників і онлайн контролю за станом розрахунків. Додаток вже доступний для завантажень у магазинах App store і Google Play.