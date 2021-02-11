В горсовете Киева протекает крыша: затопление происходит прямо в сессионном зале (фото)

Управляющий делами секретариата горсовета сообщил, что о проблеме известно еще с 2018-го года, и предложил депутатам скинуться на ремонт.

В сессионном зале Киевского городского совета в четверг, 11 февраля начал протекать потолок. Информацией об этом, а также фото-доказательствами своих слов поделился в Facebook депутат горсовета Леонид Емец.

"Потолок подтекает…", – коротко написал депутат. Судя по снимкам, подтекание значительное, поскольку пришлось подставлять ведро. Рядом с ведром можно рассмотреть тряпку, а завершает картину разобранный навесной потолок с "прогнившими" внутренностями, заметными через проемы снятых в месте протекания панелей.

В комментариях к публикации Емца член Общественного Совета при Дарницкой районной госадминистрации Киева Ростислав Балабан поинтересовался: "Крыша еще не поехала?". На что киевлянин Максим Маньковский поинтересовался, у кого именно, а Леонид Емец, тут же пояснил ему, что: "У Киевсовета".

Другие пользователи соцсети под публикацией начали соревноваться в остроумии. Приведем некоторые комментарии неравнодушных:

После чего к треду присоединился управляющий делами секретариата в Киевского горсовета Игорь Хацкевич, написав следующее: "Крыша протекает давно в силу специфики конструкции". Также, по его словам, виной тому, что ее не чинят стали местные выборы в Украине и пандемия коронавируса.

"Еще в конце 2018 года был разработан проект реставрации кровли, который должен был устранить такие проблемы, но из-за выборов 2019 и 2020 и карантин он, к сожалению, так и не начал реализоваться. Надеюсь в ближайшее время проект будет реализован, правда на это нужна значительная сумма. Рассчитываем на поддержку в зале", – написал Хацкевич.

Отметим, что в этот же день в КГГА представили мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг, с функцией сканирования QR-кодов квитанций, интерактивной передачи показаний счетчиков и он-лайн контроля за состоянием расчетов. Приложение уже доступно для скачивания в магазинах App store и Google Play.