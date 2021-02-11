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В горсовете Киева протекает крыша: затопление происходит прямо в сессионном зале (фото)

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Фото: Facebook / Леонід Ємець | Сессионный зал Киевгорсовета.

Управляющий делами секретариата горсовета сообщил, что о проблеме известно еще с 2018-го года, и предложил депутатам скинуться на ремонт.

В сессионном зале Киевского городского совета в четверг, 11 февраля начал протекать потолок. Информацией об этом, а также фото-доказательствами своих слов поделился в Facebook депутат горсовета Леонид Емец.

"Потолок подтекает…", – коротко написал депутат. Судя по снимкам, подтекание значительное, поскольку пришлось подставлять ведро. Рядом с ведром можно рассмотреть тряпку, а завершает картину разобранный навесной потолок с "прогнившими" внутренностями, заметными через проемы снятых в месте протекания панелей.

Киевгорсовет, крыша, течет, непогода, леонид емец
Киевгорсовет, крыша, течет, непогода, леонид емец
Киевгорсовет, крыша, течет, непогода, леонид емец
Киевгорсовет, крыша, течет, непогода, леонид емец
Киевгорсовет, крыша, течет, непогода, леонид емец
Киевгорсовет, крыша, течет, непогода, леонид емец

В комментариях к публикации Емца член Общественного Совета при Дарницкой районной госадминистрации Киева Ростислав Балабан поинтересовался: "Крыша еще не поехала?". На что киевлянин Максим Маньковский поинтересовался, у кого именно, а Леонид Емец, тут же пояснил ему, что: "У Киевсовета".

Другие пользователи соцсети под публикацией начали соревноваться в остроумии. Приведем некоторые комментарии неравнодушных:

Киевгорсовет, крыша, течет, непогода, леонид емец
Киевгорсовет, крыша, течет, непогода, леонид емец
Киевгорсовет, крыша, течет, непогода, леонид емец
Киевгорсовет, крыша, течет, непогода, леонид емец

После чего к треду присоединился управляющий делами секретариата в Киевского горсовета Игорь Хацкевич, написав следующее: "Крыша протекает давно в силу специфики конструкции". Также, по его словам, виной тому, что ее не чинят стали местные выборы в Украине и пандемия коронавируса.

"Еще в конце 2018 года был разработан проект реставрации кровли, который должен был устранить такие проблемы, но из-за выборов 2019 и 2020 и карантин он, к сожалению, так и не начал реализоваться. Надеюсь в ближайшее время проект будет реализован, правда на это нужна значительная сумма. Рассчитываем на поддержку в зале", – написал Хацкевич.

Отметим, что в этот же день в КГГА представили мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг, с функцией сканирования QR-кодов квитанций, интерактивной передачи показаний счетчиков и он-лайн контроля за состоянием расчетов. Приложение уже доступно для скачивания в магазинах App store и Google Play.