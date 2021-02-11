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В КГГА представили мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг

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Фото: unsplash.com

Приложение "Комуналка" уже доступно для скачивания в магазинах App store и Google Play.

В столице начало работу мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг, передачи показаний счетчиков и контроля за состоянием расчетов. Об этом сообщил генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина.

По его словам, личным кабинетом на сайте ЦКС пользуются 700 тыс. киевлян. В дополнение к этому сервису разработали и новое мобильное приложение.

Приложение "Комуналка" уже доступно для скачивания в магазинах App store и Google Play. Для работы с ним необходимо зарегистрироваться, введя личные данные. После успешной регистрации нужно добавить объект (квартиру). Ежемесячно для выбранного объекта будут поступать электронные счета, которые можно оплатить прямо в приложении.

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Оплата карточкой киевлянина происходит без комиссии, при использовании других карт она взимается.

В описании приложения на Google Play говорится, что его основные возможности такие:

  • сканирование QR-кода
  • возможность добавить до 4-х объектов (адресов)
  • оплата всех ЖКУ
  • перевод средств
  • оплата штрафов, транспорта, парковки
  • доступны бюджетные платежи
  • просмотр истории по месяцам

Сервис доступен для жителей следующих городов:

  • Одесса
  • Киев
  • Белгород-Днестровский
  • Рени
  • Черноморск
  • Южный
  • Черноморское (Чабанка)
  • Запорожье
  • Энергодар
  • Луцк
  • Мариуполь
  • Николаев
  • Ровно

В комментариях многие пользователи негативно оценили свои попытки воспользоваться приложением.

Напомним, за 10 месяцев 2020 года украинцы заплатили 28,6 млрд грн за коммунальные услуги, не считая газоснабжения и электроэнергии, что составляет 101,6% начисленных сумм.

С 2021 года право на субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеют и украинцы, родственники, которых работают за рубежом. "Мы не будем обращать внимание эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать", – сказала министр соцполитики Марина Лазебная.