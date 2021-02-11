В КГГА представили мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг
Приложение "Комуналка" уже доступно для скачивания в магазинах App store и Google Play.
В столице начало работу мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг, передачи показаний счетчиков и контроля за состоянием расчетов. Об этом сообщил генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина.
По его словам, личным кабинетом на сайте ЦКС пользуются 700 тыс. киевлян. В дополнение к этому сервису разработали и новое мобильное приложение.
Приложение "Комуналка" уже доступно для скачивания в магазинах App store и Google Play. Для работы с ним необходимо зарегистрироваться, введя личные данные. После успешной регистрации нужно добавить объект (квартиру). Ежемесячно для выбранного объекта будут поступать электронные счета, которые можно оплатить прямо в приложении.
Оплата карточкой киевлянина происходит без комиссии, при использовании других карт она взимается.
В описании приложения на Google Play говорится, что его основные возможности такие:
- сканирование QR-кода
- возможность добавить до 4-х объектов (адресов)
- оплата всех ЖКУ
- перевод средств
- оплата штрафов, транспорта, парковки
- доступны бюджетные платежи
- просмотр истории по месяцам
Сервис доступен для жителей следующих городов:
- Одесса
- Киев
- Белгород-Днестровский
- Рени
- Черноморск
- Южный
- Черноморское (Чабанка)
- Запорожье
- Энергодар
- Луцк
- Мариуполь
- Николаев
- Ровно
В комментариях многие пользователи негативно оценили свои попытки воспользоваться приложением.
Напомним, за 10 месяцев 2020 года украинцы заплатили 28,6 млрд грн за коммунальные услуги, не считая газоснабжения и электроэнергии, что составляет 101,6% начисленных сумм.
С 2021 года право на субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеют и украинцы, родственники, которых работают за рубежом. "Мы не будем обращать внимание эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать", – сказала министр соцполитики Марина Лазебная.