В КГГА представили мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг

Приложение "Комуналка" уже доступно для скачивания в магазинах App store и Google Play.

В столице начало работу мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг, передачи показаний счетчиков и контроля за состоянием расчетов. Об этом сообщил генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина.

По его словам, личным кабинетом на сайте ЦКС пользуются 700 тыс. киевлян. В дополнение к этому сервису разработали и новое мобильное приложение.

Приложение "Комуналка" уже доступно для скачивания в магазинах App store и Google Play. Для работы с ним необходимо зарегистрироваться, введя личные данные. После успешной регистрации нужно добавить объект (квартиру). Ежемесячно для выбранного объекта будут поступать электронные счета, которые можно оплатить прямо в приложении.

Оплата карточкой киевлянина происходит без комиссии, при использовании других карт она взимается.

В описании приложения на Google Play говорится, что его основные возможности такие:

сканирование QR-кода

возможность добавить до 4-х объектов (адресов)

оплата всех ЖКУ

перевод средств

оплата штрафов, транспорта, парковки

доступны бюджетные платежи

просмотр истории по месяцам

Сервис доступен для жителей следующих городов:

Одесса

Киев

Белгород-Днестровский

Рени

Черноморск

Южный

Черноморское (Чабанка)

Запорожье

Энергодар

Луцк

Мариуполь

Николаев

Ровно

В комментариях многие пользователи негативно оценили свои попытки воспользоваться приложением.

Напомним, за 10 месяцев 2020 года украинцы заплатили 28,6 млрд грн за коммунальные услуги, не считая газоснабжения и электроэнергии, что составляет 101,6% начисленных сумм.

С 2021 года право на субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеют и украинцы, родственники, которых работают за рубежом. "Мы не будем обращать внимание эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать", – сказала министр соцполитики Марина Лазебная.