У КМДА представили мобільний додаток для оплати житлово-комунальних послуг

Додаток "Комуналка" вже доступний для завантаження у магазинах App store і Google Play.

У столиці розпочав роботу мобільний додаток для оплати житлово-комунальних послуг, передачі показань лічильників і контролю за станом розрахунків. Про це повідомив генеральний директор комунального концерну "Центр комунального сервісу" (ЦКШ) Андрій Щербина.

За його словами, особистим кабінетом на сайті ЦКШ користуються 700 тис киян. Додатково до цього сервісу розробили і новий мобільний додаток.

Додаток "Комуналка" вже доступний для завантаження в магазинах App store і Google Play. Для роботи з ним необхідно зареєструватися, ввівши особисті дані. Після успішної реєстрації потрібно додати об'єкт (квартиру). Щомісяця для обраного об'єкта надходитимуть електронні рахунки, які можна оплатити прямо в додатку.

Оплата карткою киянина відбувається без комісії, при використанні інших карт вона стягується.

В описі програми на Google Play ідеться, що його основні можливості такі:

сканування QR-коду;

можливість додати до 4-х об'єктів (адрес);

оплата всіх ЖКП;

переказ коштів;

оплата штрафів, транспорту, паркування;

доступні бюджетні платежі;

перегляд історії по місяцях.

Сервіс доступний для жителів таких міст:

Одеса;

Київ;

Білгород-Дністровський;

Рені;

Чорноморськ;

південний

Чорноморське (Чабанка);

Запоріжжя;

Енергодар;

Луцьк;

Маріуполь;

Миколаїв;

Рівне.

У коментарях багато користувачів негативно оцінили свої спроби запустити програму.

Нагадаємо, за 10 місяців 2020 роки українці заплатили 28,6 млрд грн за комунальні послуги, не рахуючи газопостачання та електроенергії, що становить 101,6% нарахованих сум.

З 2021 року право на субсидію для оплати житлово-комунальних послуг мають і українці, родичі, яких працюють за кордоном. "Ми не звертатимемо увагу цю позицію. Бо раніше треба було декларувати", — сказала міністр соцполітики Марина Лазебна.