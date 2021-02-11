"Укравтодор" через снігопад обмежив рух вантажівок у 8 областях

Обмеження необхідні для безперешкодної роботи снігоприбиральної техніки.

Для безперешкодної роботи снігоприбиральної техніки на деяких дорогах в Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській, Київській та Полтавській областях обмежено рух великогабаритного транспорту. Про це повідомляється на сторінці "Укравтодору" у Facebook.

Зокрема, в Житомирській області з 15:00 ввели обмеження на дорогах М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

В Івано-Франківській області обмеження діють на дорогах Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів на ділянці Рогатин-межа Львівської області.

У Закарпатській області через мокрий сніг на перевальних ділянках доріг (Латірському, Абранському перевалах) з 6:15 обмежено рух на М-06 Київ-Чоп, км 702+000-км 774+000.

У Тернопільській області обмеження на рух вантажівок діють на:

М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км 0+000-км 40+338;

М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, км 78+252-км 193+209;

М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, км 237+754-км 446+641.

У Черкаській області-на М-05 Київ-Одеса, км 143+009-км 237+089; Н-01 Київ-Знам'янка, км 123+687 км 242+004; Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, км 81+003-км 168+695.

У Чернігівській області з 10:00 введені обмеження для вантажівок в напрямку Києва на ділянках доріг:

М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (від кордону з Київською областю до КПП "Нові Яриловичі");

Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (від кордону з Сумською областю до кордону з Київською областю).

У Київській області для фур закриті такі дороги:

М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі,

М-03 Київ-Харків-Довжанський,

М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп,

М-07 Київ-Ковель-Ягодин,

Н-01 Київ-Знам'янка,

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь.

У Полтавській області закриті для вантажівок:

М-03 Київ-Харків-Довжанський (км 126+528-км 336+657, км 340+698-км 395+873);

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь (км 168+695-км 246+144, км 160+710-км 276+376).

Зазначимо, що станом на 9 лютого в Україні через снігопади було обмежено рух в шести областях.