"Укравтодор" из-за снегопада ограничил движение грузовиков в 8 областях

Ограничения необходимы для беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

Для беспрепятственной работы снегоуборочной техники на некоторых дорогах в Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Полтавской областях ограничено движение крупногабаритного транспорта. Об этом сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook.

В частности, в Житомирской области с 15.00 ввели ограничение на дорогах М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин.

В Ивано-Франковской области ограничения действуют на дорогах Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов на участке Рогатин-граница Львовской области.

В Закарпатской области в связи с мокрым снегом на перевальных участках дорог (Латырский, Абранский перевалы) с 6.15 ограничено движение на М-06 Киев-Чоп, км 702+000-км 774+000.

В Тернопольской области ограничение на движение грузовиков действуют на:

М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская км 0+000-км 40+338;

М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, км 78+252-км 193+209;

М-19 Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, км 237+754-км 446+641.

В Черкасской области-на М-05 Киев-Одесса, км 143+009-км 237+089; Н-01 Киев-Знаменка, км 123+687- км 242+004; Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, км 81+003-км 168+695.

В Черниговской области с 10.00 введены ограничения для грузовиков в направлении Киева на участках дорог:

М-01 Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи (от границы с Киевской областью до КПП "Новые Ярыловичи");

Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка (от границы с Сумской областью до границы с Киевской областью).

В Киевской области для фур закрыты следующие дороги:

М-01 Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи,

М-03 Киев-Харьков-Довжанский,

М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп,

М-07 Киев-Ковель-Ягодин,

Н-01 Киев-Знаменка,

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

В Полтавской области закрыты для грузовиков:

М-03 Киев-Харьков-Довжанский (км 126+528-км 336+657, км 340+698-км 395+873);

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь (км 168+695-км 246+144, км 160+710-км 276+376).

Отметим, что по состоянию на 9 февраля в Украине из-за снегопадов было ограничено движение в шести областях.