"Жеребці, які курять гній" і сода, яка лікує рак: добірка "перлів" з українських підручників

Наприклад, у підручнику "Основ здоров'я" для 4 класу дітям пропонується зібрати недопалки, розібрати їх фільтри і понюхати вміст.

Видання "AP News" вивчило схвалені Міністерством освіти українські підручники, якими користуються зараз, і опублікувало низку антинаукових і просто абсурдних "перлів" з освітньої літератури для школярів різних класів.

Зокрема, в українському підручнику "Українська мова і читання" для третього класу загальноосвітніх шкіл розказана історія білого жеребця-альбіноса, який народився в племені чорних коней, які жили в Африці. Розповідь називається "Білячок".

В одному з місць хрестоматії описана дивна картина: "Жеребці нічого не говорили, вони були якраз зайняті: проводили чемпіонат табуна з димових кілець. Курили самокрутку з лев'ячого гною і змагалися, хто пустить більше кілець".

Для учнів на рік старше — у підручнику з читання для 4-го класу — є розповідь, в якій дівчинка гуляла в лісі і побачила дідуся, який дав їй чарівний корінець.

"Дівчинка відкусила шматочок, дідусь зник, усе зникло, дівчинка перетворилася на маленьку мушку, яка літає лісом", — цитує видання зміст книги і наводить коментарі батьків, схвильованих можливою "пропагандою наркотиків".

А ось в підручнику "Основ здоров'я" для четвертого класу дітям пропонується зібрати викинуті недопалки, розібрати їх фільтри і понюхати вміст. Учням пропонується "порівняти колір і запах нового та використаного фільтрів", щоб дослідити шкоду куріння.

Крім того, в українському підручнику з хімії для дев'ятого класу школярам радять пити розчин соди для "профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди" і під час інших хвороб, а також для відбілювання зубів.

Видання не полінувалося знайти джерело цього прикладу "доказової медицини", і виявило, що інформація для підручника взята з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів".

Нагадаємо, днями правляча партія "Слуга народу" пояснила про принципи шкільної реформи, яку наразі впроваджують в Україні. Так, замість звичних середніх шкіл у країні з'являться три окремі ланки: початкова школа, гімназія та ліцей, із різними підходами до навчання дітей.