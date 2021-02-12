"Жеребцы, курящие навоз" и сода, лечащая рак: подборка "перлов" из украинских учебников

К примеру, в учебнике "Основ здоровья" для 4 класса детям предлагается собрать окурки, разобрать их фильтры и понюхать содержимое.

Издание "AP News" изучило одобренные Министерством образования действующие в настоящее время украинские учебники, и опубликовало вытяжку антинаучных и попросту абсурдных "перлов" из образовательной литературы для школьников разных классов.

В частности, в украинском учебнике "Украинский язык и чтение" для третьего класса общеобразовательных школ рассказана история белого жеребца-альбиноса, родившегося в племени черных лошадей, живших в Африке. Рассказ называется "Билячок".

В одном из мест хрестоматии описана странная картина: "Жеребцы ничего не говорили, они были как раз заняты: проводили чемпионат табуна из дымовых колец. Курили самокрутку из львиного навоза и соревновались, кто пустит больше колец".

Для учеников на год старше – в учебнике по чтению для 4-го класса – есть рассказ, в котором девочка гуляла в лесу и увидела дедушку, который дал ей волшебный корешок.

"Девочка откусила кусочек, дедушка исчез, все исчезло, девочка превратилась в маленькую мушку, которая летает по лесу", – цитирует издание содержание книги и приводит комментарии родителей, взволнованных возможной "пропагандой наркотиков".

А вот в учебнике "Основ здоровья" для четвертого класса детям предлагается собрать выброшенные окурки, разобрать их фильтры и понюхать содержимое. Учащимся предлагается "сравнить цвет и запах нового и использованного фильтров", чтобы исследовать вред курения.

Кроме того, в украинском учебнике по химии для девятого класса школьникам советуют пить раствор соды для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и при других болезнях, а также для отбеливания зубов.

Издание не поленилось найти источник этого примера "доказательной медицины", и обнаружило, что информация для учебника взята с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров".

Напомним, на днях правящая партия "Слуга народа" объяснила о принципах школьной реформы, которую в настоящее время внедряют в Украине. Так, вместо привычных средних школ в стране появятся три отдельные звенья: начальная школа, гимназия и лицей, с разными подходами к обучению детей.