У КМДА дозволили розпочати роботи з реконструкції льотного поля аеропорту "Київ"

Аеропорт зможе обслуговувати літаки типу Airbus A321, а також працювати вночі і в погану погоду.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) видала розпорядження про реконструкцію у 2021-2025 роках аеродрому аеропорту "Київ" (Жуляни) ім. Ігоря Сікорського. "Це рішення відкриває дорогу до початку проектування, виділенню необхідних земельних ділянок та старту робіт", — повідомила прес-служба аеропорту.

Передбачається, що під час реконструкції зміцнять наявну злітно-посадкову смугу і подовжать її на 500 метрів, до 2810 метрів. Це дозволить без обмеження приймати літаки типу Airbus A321.

Також на смузі встановлять нове світлосигнальне обладнання та інструментальну систему посадки. Це дозволить підняти категорію аеродрому з I до II. В результаті літаки зможуть сідати в "Києві" у більш погану погоду.

Згідно з розпорядженням КМДА № 184, у 2021 і 2022 роках комунальне підприємство "Аеропорт "Київ", якому належить аеродром, має замовити проект реконструкції, провести його експертизу та затвердження. На це підуть гроші підприємства.

Роботи з реконструкції можуть фінансуватися за рахунок коштів столиці, аеропорту або залучених коштів. Частину коштів може вкласти нинішній оператор терміналів аеропорту — компанія "Майстер-Авіа". Обсяг коштів буде визначено після етапу проектування.

Категорія I означає, що на аеродромі допускається посадка при дальності видимості на ЗПС не менше 550 метрів і висоті прийняття рішення не менше 60 метрів. Категорія II — дальність видимості на ЗПС не менше 300 метрів і висота прийняття рішення не менше 30 метрів.

Нагадаємо, на засіданні постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали ідею розширення території Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни). Про це 27 січня повідомив столичний депутат Михайло Терентьєв.