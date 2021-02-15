В КГГА разрешили начать работы по реконструкции летного поля аэропорта "Киев"

Аэропорт сможет обслуживать самолеты типа Airbus A321, а также работать ночью и в плохую погоду.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) издала распоряжение о реконструкции в 2021– 2025 годах аэродрома аэропорта "Киев" (Жуляны) им. Игоря Сикорского. "Это решение открывает дорогу к началу проектирования, выделению необходимых земельных участков и старту работ", – сообщила пресс-служба аэропорта.

Предполагается, что в ходе реконструкции укрепят существующую взлетно-посадочную полосу и удлинят ее на 500 метров, до 2810 метров. Это позволит без ограничения принимать самолеты типа Airbus A321.

Также на полосе установят новое светосигнальное оборудование и инструментальную систему посадки. Это позволит поднять категорию аэродрома с I до II. В результате самолеты смогут садиться в "Киеве" в более плохую погоду.

Согласно распоряжению КГГА № 184, в 2021 и 2022 годах коммунальное предприятие "Аэропорт "Киев", которому принадлежит аэродром, должно заказать проект реконструкции, провести его экспертизу и утверждение. На это пойдут деньги предприятия.

Работы по реконструкции могут финансироваться за счет средств столицы, аэропорта или привлекаемых средств. Часть средств может вложить нынешний оператор терминалов аэропорта – компания "Мастер-Авиа". Объем средств будет определен после этапа проектирования

Категория I означает, что на аэродроме допускается посадка при дальности видимости на ВПП не менее 550 метров и высоте принятия решения не менее 60 метров. Категория II — дальность видимости на ВПП не менее 300 метров и высота принятия решения не менее 30 метров.

Напомним, на заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений поддержали идею расширения территории Международного аэропорта "Киев" (Жуляны). Об этом 27 января сообщил столичный депутат Михаил Терентьев.