У Луганську в День святого Валентина перехожим роздавали "сталінтинки" (фото)

В окупованому місті вважають, що "день любові" — це "пропаганда чужих цінностей".

В окупованому Луганську у День святого Валентина, 14 лютого, замість традиційних "валентинок" перехожим на вулиці роздавали "сталінтинки" із зображенням радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це повідомляє повідомляють "Новости Донбасса".

На червоних сердечках із зображенням радянського ката повідомлялося, що 14 лютого 1943 року "війська південно-західного фронту звільнили Ворошиловград (Луганськ) від фашистських загарбників".

Листівки роздавало молодіжне крило так званого Союзу Комуністів Луганщини, яке хотіло нагадати луганчанам про "перемоги Південно-Західного фронту на Донбасі". В організації вважають, що "день любові" — це "пропаганда чужих цінностей".

Крім того, на "сталінтинках" закликали пам'ятати радянські та православні свята.

За інформацією Telegram-каналу "Мій Луганськ", комсомольці нібито роздали кілька тисяч "сталінтинок".

Зазначимо, минулого року ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ", яким дозволив називати окупований Луганськ Ворошиловградом.