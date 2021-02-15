В Луганске в День святого Валентина прохожим раздавали "сталинтинки" (фото)

В оккупированном городе считают, что "день любви" – это "пропаганда чуждых ценностей.

В оккупированном Луганске в День святого Валентина, 14 февраля, вместо традиционных "валентинок" прохожим на улице раздавали "сталинтинки" с изображением советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом сообщает сообщают "Новости Донбасса".

На красных сердечках с изображением советского палача сообщалось, что 14 февраля 1943 года "войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков".

Открытки раздавало молодежное крыло так называемого Союза Коммунистов Луганщины, которое хотело напомнить луганчанам о "победах Юго-Западного фронта на Донбассе". В организации считают, что "день любви" – это "пропаганда чуждых ценностей".

Кроме того, на "сталинтинках" призвали помнить советские и православные праздники.

По информации Telegram-канала "Мой Луганск", комсомольцы якобы раздали несколько тысяч "сталинтинок".

Отметим, в прошлом году главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым разрешил называть оккупированный Луганск Ворошиловградом.