"Без насильницької смерті": у Новій Каховці в квартирі знайшли чотири трупи

Господиня квартири три доби не відкривала двері і не виходила з квартири.

Поліцейські з'ясовують причини смерті чотирьох осіб у Новій Каховці (Херсонська область).

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Зазначається, що сьогодні вранці, 15 лютого, в поліцію звернулася голова ОСББ одного з будинків. Жінка розповіла, що мешканка однієї з квартир третю добу не відкриває двері і не виходить з квартири, а в її квартирі горить світло і працює телевізор.

Для перевірки за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група підрозділу поліції і співробітники ДСНС.

За допомогою висувної драбини рятувальники піднялися до вікна квартири і побачили, що в кухні на підлозі лежать без руху чотири людини. Рятувальники через балкон потрапили до квартири та відчинили вхідні двері.

"Під час огляду місця події виявили без ознак життя власницю квартири, ще одну жінку і двох чоловіків. Попередній огляд судмедексперта слідів насильницької смерті у громадян не виявив", — йдеться в повідомленні.

Зараз проводяться слідчі дії. Призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Подія попередньо кваліфікується за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з поміткою "нещасний випадок".

Зазначимо, раніше в Харкові у дворі багатоквартирного будинку знайшли загорнутого в килим мертвого чоловіка. Ним виявився 40-річний місцевий житель. Як з'ясувалося, 12 липня він прийшов в гості до свого 46-річного знайомого. Через кілька годин господар квартири вийшов з неї, а коли повернувся, виявив свого знайомого без ознак життя. Злякавшись, 46-річний чоловік загорнув тіло в килим і виніс його до гаражів.