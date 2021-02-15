"Без насильственной смерти": в Новой Каховке в квартире нашли четыре трупа

Хозяйка квартиры трое суток не открывала дверь и не выходила из квартиры.

Полицейские выясняют причины смерти четырех человек в Новой Каховке (Херсонская область).

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что сегодня утром, 15 февраля, в полицию обратилась глава ОСМД одного из домов. Женщина рассказала, что жительница одной из квартир третьи сутки не открывает дверь и не выходит из квартиры, а в ее квартире горит свет и работает телевизор.

Для проверки по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники ГСЧС.

С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат без движения четыре человека. Спасатели через балкон попали в квартиру и открыли входную дверь.

"В ходе осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. Предварительный осмотр судмедэксперта следов насильственной смерти у граждан не выявил", — говорится в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Событие предварительно квалифицируется по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Отметим, ранее в Харькове во дворе многоквартирного дома обнаружили завернутого в ковер мертвого мужчину. Им оказался 40-летний местный житель. Как выяснилось, 12 июля он пришел в гости к своему 46-летнему знакомому. Через несколько часов хозяин квартиры вышел из нее, а когда вернулся, обнаружил своего знакомого без признаков жизни. Испугавшись, 46-летний мужчина завернул тело в ковер и вынес его к гаражам.