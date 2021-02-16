У Києві замість дизельних автобусів можуть з'явитися білоруські електробуси (фото)

Ціна одного автобуса у два рази вища за дизельний аналог.

На київських дорогах можуть з'явитися автобуси з електричним двигуном. Про це повідомляє Олег Омельницький — генеральний директор інформаційно-аналітичної групи Auto Consulting.

Автобус білоруського виробництва МАЗ-303Е вийшов на цикл випробувань на один з міських маршрутів. За словами Омельницького, саме цей електробус може стати заміною дизельного громадського транспорту в Києві.

Але наразі в КМДА поки не прокоментували цієї інформації.

Електробус має запас ходу у 270-320 км, зарядка автобуса ємністю 415 Ампер на годину при повній розрядці займе 6-7 годин. Двигуном в електробусі є електрична установка німецької компанії ZF CeTrax, потужністю 300 кВт. Максимальна швидкість електробуса — 75 км/г. Серед інших особливостей електроавтобуса виділяють низьку підлогу, салон, який розрахований на 30 сидячих місць і до 70 пасажирів усього.

[ + – ] характеристики електроавтобуса

Ціна одного електроавтобуса становить приблизно 12,5 млн гривень. Таким чином вартість електричного варіанту практично у два рази дорожча за дизельний автобус, який Київ закупить у того ж МАЗ за ціною 202 і 288 тисяч євро за одиницю (6,8 млн гривень).

Раніше Київ підписав договір з білоруським виробником автобусів контракт на постачання 200 дизельних автобусів. Також столиця планує отримати 20 автобусів безкоштовно за рахунок Кіотських квот.