В Киеве вместо дизельных автобусов могут появиться белорусские электробусы (фото)

Цена одного автобуса в два раза выше дизельного аналога.

На киевских дорогах могут появиться автобусы с электрическим двигателем. Об этом сообщает Олег Омельницкий — генеральный директор информационно-аналитический группы Auto Consulting.

Автобус белорусского производства МАЗ-303Э вышел на цикл испытаний на один из городских маршрутов. По словам Омельницкого, именно этот электробус может стать заменой дизельного общественного транспорта в Киеве.

Но на данный момент в КГГА пока ни прокомментировали этой информации.

Электробус имеет запас хода в 270-320 км, зарядка автобуса емкостью 415 Ампер в час при полной разрядке займет 6-7 часов. Двигателем в электробусе выступает электрическая установка немецкой компании ZF CeTrax, мощностью в 300 кВт. Максимальная скорость электробуса — 75 км/ч. Среди других особенностей электроавтобуса выделяют низкий пол, салон, который рассчитан на 30 сидячих мест и до 70 пассажиров всего.

[ + – ] Характеристики электроавтобуса

Цена одного электроавтобуса составляет примерно 12,5 млн гривен. Таким образом стоимость электрического варианта практически в два раза дороже дизельного автобуса, который Киев закупит у того же МАЗ по цене 202 и 288 тысяч евро за единицу (6,8 млн гривен).

Ранее Киев подписал договор с белорусским производителем автобусов контракт на поставку 200 дизельных автобусов. Также столица планирует получить 20 автобусов бесплатно в счет Киотских квот.