СБУ нібито оголосить в розшук Шарія, якщо він не з'явиться на допит

За інформацією українських спецслужб, підозру і повістку відправили Шарію на електронну пошту і в месенджери.

Блогера Анатолія Шарія оголосять в розшук, якщо він не прийде на допит в СБУ 22 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в СБУ.

"Рішення про оголошення в розшук Анатолія Шарія буде прийнято у випадку його неявки на допит 22 лютого", — повідомило джерело.

Повідомляється, що деталі, зокрема можлива екстрадиція, не розголошуються в інтересах досудового розслідування.

В СБУ повідомили, що підозру і повістку відправили Шарію на електронну пошту і в месенджери. Крім того, Шарію подзвонили на мобільний телефон.

Нагадаємо, служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Анатолій Шарій виїхав з України у 2012 році і переховувався від правоохоронних органів України в різних країнах Євросоюзу. У липні 2013 року Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям у межах Женевської конвенції 1951 року, і Директиви ЄС. У травні 2014 року Шарій отримав статус політбіженця у Литві.