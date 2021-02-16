СБУ якобы объявит в розыск Шария, если он не явится на допрос

По информации украинских спецслужб, подозрение и повестка были отправлены Шарию на электронную почту и в мессенджеры.

Блогера Анатолия Шария объявят в розыск, если он не придет на допрос в СБУ 22 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в СБУ.

"Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля", — сообщил источник.

Сообщается, что детали, в том числе возможная экстрадиция, не разглашаются в интересах досудебного расследования.

В СБУ сообщили, что подозрение и повестка были отправлены Шарию на электронную почту и в мессенджеры. Кроме того, Шарию позвонили на мобильный телефон.

Напомним, служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Анатолий Шарий выехал из Украины в 2012 году и скрывался от правоохранительных органов Украины в разных странах Евросоюза. В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в рамках Женевской конвенции 1951 года и Директивы ЕС. В мае 2014 года Шарий получил статус политбеженца в Литве.