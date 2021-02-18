У Києві тестують електробус білоруського виробництва, — КМДА

Київ може придбати 20 електробусів у межах Кіотського протоколу в рахунок "зелених інвестицій".

У Києві на маршрутах №24 та №25 почав курсувати електробус білоруського виробництва. Поки він їздитиме у тестовому режимі, без пасажирів. Про це розповіла прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Столиця постійно оновлює рухомий склад громадського транспорту — це один із пріоритетів міської влади. Головним критерієм при закупівлі є співвідношення "ціна — якість — комфорт". Однак є фактори, які ігнорувати сьогодні вже неможливо. Зокрема, це стосується екологічного аспекту. Тому тестування електробусу на маршруті загального користування для нас є важливим кроком", — розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

За словами чиновника, наразі як виробникам електробуса, так і місту важливо побачити наскільки ефективно цей транспорт буде працювати взимку і при низькій температурі повітря. Також Густєлєв підкреслив, що поки йдеться лише про тестування електробуса, а не про їх масові закупівлі, оскільки ті мають відбуватися за результатами відкритих торгів.

"Безперечними перевагами електробусів є їх економічність в експлуатації та екологічність. Однак ціновий аспект треба теж враховувати. Наприклад, ціна цього електробуса становить близько 15 млн грн. Це більше ніж удвічі дорожче за схожий за параметрами дизельний автобус з двигуном Євро-5", — розповів заступник голови КМДА.

Також він зазначив, що повноцінне впровадження електробусів на маршрути міста спричинить створення дорогої інфраструктури, яку доведеться будувати з самого початку, що спричинить за собою значне навантаження на бюджет Києва. Втім, за словами Густєлєва, місто намагається рухатися "у ногу з часом", тому протягом 2021-2023 років планується поступове введення електробусів на столичні маршрути.

У КМДА нагадують, що Київ може придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом у межах «зелених інвестицій». Це не кредитні гроші, тому їх не доведеться повертати з бюджету міста.

[ + – ] У Києві тестують електробус білоруського виробництва Фото: пресс-служба КГГА [ + – ] У Києві тестують електробус білоруського виробництва

Зазначимо, раніше повідомлялося, що йдеться про електробуси білоруського виробництва МАЗ-303Е.

Раніше Київ підписав договір з білоруським виробником автобусів контракт на поставку 200 дизельних автобусів.