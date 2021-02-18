В Киеве тестируют электробус белорусского производства, - КГГА

Киев может приобрести 20 электробусов в рамках Киотского протокола в счет "зеленых инвестиций".

В Киеве на маршрутах №24 и №25 начал курсировать электробус белорусского производства. Пока он будет ездить в тестовом режиме, без пассажиров. Об этом рассказала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Столица постоянно обновляет подвижной состав общественного транспорта — это один из приоритетов городской власти. Главным критерием при закупке является соотношение "цена — качество — комфорт". Однако есть факторы, которые игнорировать сегодня уже невозможно. В частности, это касается экологического аспекта. Поэтому тестирование электробус на маршруте общего пользования для нас является важным шагом", — рассказал замглавы КГГА Александр Густелев.

По словам чиновника, на текущий момент как производители электробуса, так и городу важно увидеть насколько эффективно этот транспорт будет работать зимой и при низкой температуре воздуха. Также Густелев подчеркнул, что пока речь идет лишь о тестировании электробуса, а не о их массовых закупках, поскольку те должны проходить по результатам открытых торгов.

"Несомненными преимуществами электробусов является их экономичность в эксплуатации и экологичность. Однако ценовой аспект надо тоже учитывать. Например, цена этого электробусы составляет около 15 млн грн. Это более чем в два раза дороже похож по параметрам дизельный автобус с двигателем Евро-5", — рассказал замглавы КГГА.

Также он отметил, что полноценное внедрение электробусов на маршруты города повлечет создание дорогой инфраструктуры, которую необходимо будет строить с самого начала, что повлечет за собой значительную нагрузку на бюджет Киева. Впрочем, по словам Густелева, город старается двигаться "в ногу со временем", потому в течение 2021-2023 года планируется постепенный ввод электробусов на столичные маршруты.

В КГГА напоминают, что Киев может приобрести 20 электробусов по Киотскому протоколу в рамках "зеленых инвестиций". Это не кредитные деньги, потому их не придется возвращать с бюджета города.

[ + – ] В Киеве тестируют электробус белорусского производства Фото: пресс-служба КГГА [ + – ] В Киеве тестируют электробус белорусского производства

Отметим, ранее сообщалось, что речь идет об электробусах белорусского производства МАЗ-303Э.

Ранее Киев подписал договор с белорусским производителем автобусов контракт на поставку 200 дизельных автобусов.