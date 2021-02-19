Кримський міст перекрили через снігопад (відео)

Перекрито автомобільний рух по мосту, що з'єднує окупований Крим і РФ

Автомобільний рух по Кримському мосту перекрили через сильний снігопад, залізнична частина продовжує працювати.

Як повідомив в ефірі Радіо Крим "заступник міністра транспорту Криму" Микола Лукашенко, на розчищення доріг може знадобитися кілька годин.

"У зв'язку з рясним випаданням опадів, які наразі йдуть, відбувається налипання мокрого снігу, прийнято рішення про тимчасове перекриття Кримського моста і початок робіт з очищення дорожнього полотна", — розповів чиновник.

Лукашенко радить водіям, які планували перетнути Керченську протоку, перечекати негоду або відкласти поїздку.

[ + – ] Кримський міст перекрили

Раніше повідомлялося, що посли ЄС схвалили санкції проти РФ за Кримський міст.

У 2018 році окупанти записали новорічне звернення від імені Кримського мосту.

Також ми писали, що в березні 2019 року Центробанк Росії випустив монету до 5-річчя окупації Криму.