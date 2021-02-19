Крымский мост перекрыли из-за снегопада (видео)

Перекрыто автомобильное движение по мосту, соединяющему оккупированный Крым и РФ

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли из-за сильного снегопада, железнодорожная часть продолжает работать.

Как сообщил в эфире Радио Крым "замминистра транспорта Крыма" Николай Лукашенко, на расчистку дорог может понадобиться несколько часов.

"В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна", – рассказал чиновник.

Лукашенко советует водителям, планировавшим пересечь Керченский пролив, переждать непогоду или отложить поездку.

[ + – ] Крымский мост перекрыли

Ранее сообщалось, что послы ЕС одобрили санкции против РФ за Крымский мост.

В 2018 году оккупанты записали новогоднее обращение от имени Крымского моста.

Также мы писали, что в марте 2019 года Центробанк России выпустил монету к 5-летию оккупации Крыма.