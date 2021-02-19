Націоналісти зажадали закрити "Страну", "Вести" і "Наш" під Офісом президента (відео)

Учасники протесту назвали імена політиків, яких вважають агентами РФ в Україні.

19 лютого представники "Правого сектора" та інших націоналістичних організацій зібралися під Офісом президента України з акцією під назвою "Три удари по російській агентурі". Подробиці й кадри з місця події опублікував телеграм-канал "PavlovskyNEWS".

За словами кореспондента, учасники протесту вимагали "завершити ліквідацію російських пропагандистських ресурсів, зокрема, телеканалу "НАШ", сайтів "Вести" і "Страна". Ще одна вимога: провести розслідування щодо діяльності "російської агентури, яка проникла у вищі ешелони влади", такими націоналісти вважають юриста Андрія Портнова, а також заступників керівника ОП Андрія Смирнова та Олега Татарова.

[ + – ] Націоналісти влаштували акцію протесту біля будівлі ОП Фото: PavlovskyNEWS

Крім того, учасники протесту вимагають зупинити схеми фінансування "злочинної діяльності колабораціоністів та спонсорів сепаратизму" і щоб держава взяла під свій контроль ринок "Столичний". Учасники акції принесли з собою плакати із закликами, прапори та іншу атрибутику. На місці протесту чергують представники Національної поліції.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтримав рішення РНБО, яким ввів санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK, які належать народному депутату від "ОПЗЖ" Тарасу Козаку. Згадані ЗМІ позбавили ліцензій на мовлення терміном на п'ять років, вони вже зупинили трансляцію в ефір. Згідно з рішенням РНБО заблокували активи телеканалу, заборонили виводити капітал за межі України і користуватися радіочастотами.

Під час засідання парламенту 3 лютого співголова фракції "ОПЗЖ" у ВР України Вадим Рабінович прорвався на трибуну і заявив, що після закриття трьох телеканалів політична сила найближчим часом проведе надзвичайний з'їзд і підніме питання про заходи у відповідь. Крім того, опозиційна сила пригрозила Володимиру Зеленському відставкою.

"Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, що поглумився над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір — зелений", — висловився Рабінович у Верховній Раді.