Националисты потребовали закрыть "Страну", "Вести" и "Наш" под Офисом президента (видео)

Участники протеста назвали имена политиков, которых считают агентами РФ в Украине.

19 февраля представители "Правого сектора" и других националистических организаций собрались под Офисом президента Украины с акцей под названием "Три удара по российской агентуре". Подробности и кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал "PavlovskyNEWS".

По словам корреспондента, участники протеста потребовали "завершить ликвидацию российских пропагандистских ресурсов, в частности, телеканала "НАШ", сайтов "Вести" и "Страна". Еще одно требование: провести расследование по деятельности "российской агентуры, которая проникла в высшие эшелоны власти", таковыми националисты считают юриста Андрея Портнова, а также заместителей руководителя ОП Андрея Смирнова и Олега Татарова.

[ + – ] Националисты устроили акцию протеста у здания ОП Фото: PavlovskyNEWS

Кроме того, протестующие требут остановить схемы финансирования "преступной деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма" и чтобы государство взяло под свой контроль рынок "Столичный". Участники акции принесли с собой плакаты с призывами, флаги и прочую атрибутику. На месте протеста дежурят представители Национальной полиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение СНБО, которым ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, принадлежищих народному депутату от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку. Упомянутые СМИ лишили лицензий на вещание сроком на пять лет, они уже остановили трансляцию в эфир. Согласно решению СНБО заблокировали активы телеканала, запретили выводить капитал за пределы украины и пользоваться радиочастотами.

Во время заседания парламента 3 февраля сопредседатель фракции "ОПЗЖ" в ВР Украины Вадим Рабинович прорвался на трибуну и заявил, что после закрытия трех телеканалов политическая сила в ближайшее время проведет чрезвычайный съезд и поднимет вопрос об ответных мерах. Кроме того, оппозиционная сила пригрозила Владимиру Зеленскому отставкой.

"Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, что надругался над избирателями и над страной. Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый", — высказался Рабинович в Верховной Раде.