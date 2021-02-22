Міністерство освіти презентувало нові правила роботи шкіл під час адаптивного карантину

Епідемія змусила вкотре змінити формат роботи загальноосвітніх установ по всій Україні.

Міністерство освіти та науки підготувало список заборон і рекомендацій щодо роботи шкіл з 24 лютого. Документ опублікований на офіційному сайті відомства.

З 24 лютого по 30 квітня в Україні діятиме адаптивний карантин, який накладає низку обмежень. По всій Україні введуть правила "жовтої" зони, але індикатор буде змінюватися залежно від показників. Згідно з рішенням Кабміну, людям заборонено:

відвідувати навчальні заклади, якщо після контакту з людиною, хворою на коронавірус, на самоізоляції є приблизно 50% учнів і співробітників;

проводити в школах масові заходи за участю учнів із більш ніж одного класу або групи, а також допускати відвідувачів.

проводити масові культурні, спортивні або інші заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метри будівлі або території, а також заповнювати більше 50% місць в залі.

Якщо ж регіон опиниться в "червоній" зоні небезпеки, то українцям не можна відвідувати школи і будь-які інші освітні установи. Виняток становлять лише установи дошкільної освіти, загальної 1-4 класи шкіл і спеціальних навчальних закладів.

Міністерства освіти та науки зазначає, що в разі переходу на дистанційне навчання школи повинні регулярно відстежувати успішність учнів і надавати всіляку підтримку. Зокрема, використовувати всі доступні засоби комунікації, враховуючи телефонний та поштовий зв'язок.

"Пріоритетом організації функціонування навчальних закладів залишається неухильне дотримання протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 №50", — йдеться в повідомленні.

Раніше партія "Слуга народу" пояснила, як в Україні проходитиме шкільна реформа згідно із Законами України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", які передбачають нову систему середньої освіти. Так школу розділять на три ступені: початкова, гімназія та ліцей. З 10 по 12 класи дітям дозволять обрати, яка середня освіта їм потрібніша: академічна (для вступу до ВНЗ) або профільниа (для освоєння професії).