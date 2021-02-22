Министерство образования представило новые правила работы школ во время адаптивного карантина

Эпидемия заставила в очередной раз изменить формат работы общеобразовательных учреждений по всей Украине.

Министерство образования и науки подготовило список запретов и рекомендаций по работе школ с 24 февраля. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

С 24 февраля по 30 апреля в Украине будет действовать адаптивный карантин, который накладывает ряд ограничений. По всей Украине введут правила "желтой" зоны, но индикатор будет меняться в зависимости от показателей. Согласно решению Кабмина, людям запрещено:

посещать учебные заведения, если после контакта с человеком, заболевшим коронавирусом, на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

проводить в школах массовые мероприятия с участием учеников из более чем одного класса или группы, а также допускать посетителей.

проводить массовые культурные, спортивные или другие мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра здания или территории, а также заполнять более 50% мест в зале.

Если же регион окажется в "красной" зоне опасности, то украинцам нельзя посещать школы и любые другие образовательные учреждения. Исключение составляют лишь учреждения дошкольного образования, общего 1-4 классы школ и специальные учебные заведения.

Минобрнауки отмечает, что в случае перехода на дистанционное обучение школы должны регулярно отслеживать успеваемость учеников и оказывать всяческую поддержку. В частности, использовать все доступные средства коммуникации, включая телефонную и почтовую связь.

"Приоритетом организации функционирования учебных заведений остается неукоснительное соблюдение противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 22 августа 2020 №50", — идет речь в сообщении.

Ранее партия "Слуга народа" объяснила, как в Украине будет проходить школьная реформа согласно Законам "Об образовании" и "О среднем образовании", которые предусматривают новую систему среднего образования. Так школу разделят на три ступени: начальная, гимназия и лицей. С 10 по 12 классы детям позволят выбрать, какое среднее образование им нужнее: академическое (для поступления в ВУЗ) или профильное (для освоение профессии).