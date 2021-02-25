Стрес, прогрес і батьківські нерви. Чим став досвід онлайн-навчання для школярів України

Як українські школи освоюють дистанційний формат навчання і чим він допоможе в очній освіті.

"Більше не бажаю такого ні собі, ні своїй дитині", — говорить про дистанційне навчання Оксана Симонова, мешканка Генічеська Херсонської області. Оксана провела вдома з сином-шестикласником вже два локдауна — минулої весни і в січні цього року. Як і тисячам інших батьків, їй довелося координувати навчання дитини, повністю відчувши всі його складності. Однією з них стало налаштовування хлопчика на навчання: школярам важко зосередитися в домашній обстановці, де вони звикли грати і відпочивати, а на онлайн-уроках воліють спілкуватися з однокласниками, за якими скучили. При цьому, зазначає Оксана, навантаження на сина величезне: щодня шість-сім уроків, по кожному потрібно виконати домашнє завдання і відправити його вчителю електронною поштою.

Наші вчителі добре проходять період інтенсивної цифровізації. Тому я закликаю батьків бути терплячими і, якщо є змога, допомагати, а не критикувати вчитель інформатики Людмила Булигіна

Найбільшим стресом для хлопчика стали онлайн-тести на час: в них від 15 до 36 питань, відповісти потрібно за дві години. Симонова розповідає, що через зворотний відлік часу син плутався і губився, тоді як онлайн-система знімає бали за кожну дрібну помилку. В результаті жінка прийшла до висновку, що в такому режимі якісно опанувати шкільні предмети неможливо.

Інші батьки учнів середніх класів скаржаться на хаос у використанні онлайн-інструментів: у різних вчителів власні переваги щодо сайтів, месенджерів та додатків для навчання.

І Viber, і Zoom

Представники сфери освіти кажуть, що епідемія коронавірусу і карантин зробили те, чого не змогли зробити міністерські накази та постанови, — впровадити онлайн-елементи в навчання. Проекти цифровізації створювали в Міністерстві освіти та науки ще з 2016 року, в закон про освіту вписали дистанційну форму навчання. Однак лише у 2020-му школи почали "оцифровувати" навчальний процес і за рік досягли помітного прогресу. Якщо на весняному карантині повсюдним явищем були стрічки фотознімків із завданнями із зошита у Viber, то до зимового локдауну вчителі опанували набагато більше онлайн-інструментів, навчилися інакше будувати навчання.

"Воно стало упорядкованішим, тепер ставлять менше домашніх завдань. Завдяки цьому ми вже не вчимося з ранку до вечора, як це було навесні, а можемо ходити на гуртки і відпочивати у вихідні", — зазначає Оксана Симонова.

Якщо у кожної школи буде своя онлайн-платформа з матеріалами, створеними вчителями, учні зможуть вибирати курси з різних шкіл і так формувати особистий план навчання

Міністерство, зі свого боку, у вересні 2020-го випустило Наказ №1115 про дистанційне навчання, де оновило рекомендації і наблизило їх до реальної практики. В документи вписані дві форми дистанційного навчання — синхронна, тобто онлайн-уроки в режимі реального часу, і асинхронна, коли діти займаються самостійно і потім надсилають результати вчителю. Навчання в синхронній формі має становити не менше 30% навчального часу. Також відомство уточнило, що тривалість уроку повинна відповідати віку дітей: перший клас — 10 хвилин, другий-четвертий класи — до 15 хвилин, в середніх класах онлайн-урок повинен тривати не більше 20 хвилин, а в старшій школі — до 25 хвилин.

Важливим нововведенням стало те, що тепер батьки можуть добровільно перевести дитину на дистанційне навчання. Для цього достатньо їх заяви та наявності цієї форми освіти у школі. Батьки користуються таким правом: за даними Інституту освітньої аналітики, у 2019 році на дистанційному навчанні було 7,9 тис дітей, тоді як на початку 2021-го таких учнів налічувалося 13,5 тис.

Вибір онлайн-інструментів і організацію дистанційного навчання міністерство залишає за школами, у межах їх автономії. Освітні платформи та онлайн-інструменти затверджує педрада, за вчителями закріплено право вибирати режим і методики проведення уроків без узгодження з будь-ким. Тестування педагогами різних онлайн-інструментів і стало причиною їх хаотичного використання.

"Але якщо вибору онлайн-інструментів не буде, ми повернемося до того, що було раніше: знову будемо у Viber слати фотографії завдань, — каже Людмила Булигіна, вчитель інформатики в політехнічному ліцеї НТУУ "КПІ". — Наші вчителі добре проходять період інтенсивної цифровізації. Тому я закликаю батьків бути терплячими і, якщо є змога, допомагати, а не критикувати. Діти досить швидко вчаться користуватися новими для них інструментами, це нормальні технічні питання".

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У Людмили Булигіної великий досвід онлайн-навчання: крім викладання в ліцеї та університеті КПІ вона веде курси програмування для дорослих, вік її учнів варіюється від девʼяти до 58 років. Грунтуючись на особистому досвіді, вона змогла скоротити кількість потрібних онлайн-інструментів до трьох — це платформа відеочатів Zoom, інструменти Google і YouTube. Вчителька попередньо записує відеоуроки тривалістю до 15 хвилин, робить до них короткі текстові коментарі і презентації, деколи — тести. За день або за годину до уроку вона надсилає матеріали учням або студентам, ті їх переглядають і готують питання. Під час уроку Людмила Булигіна обговорює з учнями вже переглянуті відео, з маленькими дітьми проходить презентації, відповідаючи на питання. Якщо учень не вміє користуватися будь-яким сервісом, його можливості вивчають прямо на уроці, і, як каже педагог, за десять хвилин діти із задоволенням освоюють незнайомі програми.

У приватних шкіл різноманітність онлайн-інструментів ще більша, оскільки вони можуть вибирати платні програми або створювати свої. Наприклад, у київській Новопечерській школи є власна система управління навчанням (LMS — learning management system).

Онлайн поспішає на допомогу

Під час торішнього весняного локдауну одним з найбільш масштабних онлайн-проектів стала Всеукраїнська школа онлайн (ВШО) — кілька сотень відеоуроків з різних предметів, які записали на допомогу учням і школам. Організатори ВШО — Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, Міністерство освіти і науки та громадська організація "Освіторія" — викладали уроки в YouTube і передавали їх телеканалам, щоб уроки були доступні всім учням, які навіть не мали доступу до інтернету.

Вчителі освоїли онлайн-інструментарій, завдяки цьому скоротили цифровий розрив з учнями і тепер можуть розмовляти з дітьми однією мовою

До нового навчального року профільне міністерство вирішило продовжити зйомки уроків, але трохи видозмінивши формат, і викласти всі матеріали на єдиній електронній платформі. Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки, анонсував її запуск у жовтні 2020-го. Цей ресурс за адресою lms.e-school.net.ua відкрили для користувачів на початку грудня. За словами Артура Селецького, заступника міністра з цифрової трансформації, це повʼязано з тим, що платформу запускали з нуля, до того ж відеоконтент проходив сім етапів перевірки якості.

Ресурс в освітньому середовищі оцінили: за міністерською статистикою, на початок лютого його відвідали понад 2 млн осіб, понад 127 тис зареєструвалися, зокрема 95 тис учнів, близько 26 тис вчителів і близько 6 тис вільних слухачів із сотні країн світу, а також з Донецька, Луганська та Криму. Як говорить Селецький, найбільшим попитом користуються уроки української та англійської мов, математики та історії — з цих предметів школярі здають ЗНО. У міністерстві планують розширювати список предметів, за якими зніматимуть відеоуроки. Це, наприклад, французька, німецька, іспанська, а також кримськотатарська мови.

"Ми розширюватимемо список уроків не тільки за рахунок популярних предметів, оскільки хочемо працювати і для малозахищених верств населення. Згадаймо про Крим і Донбас, де теж є наші вчителі і діти, які реєструються на ВШО. Ми працюємо над тим, щоб вони могли здавати іспити онлайн, мати доступ до якісної шкільної освіти і могли вступати до українських університетів", — розповідає Артур Селецький. Також він анонсує появу на платформі базового функціоналу для проведення онлайн-уроків — завантаження відеочатів, можливості створення груп або класів і завантаження вчителями свого авторського контенту.

Зараз платформа ВШО працює за принципом відкритих масових курсів, подібно Coursera або Prometheus, там може зареєструватися будь-яка людина і у вільному режимі дивитися уроки. Інша справа — створення специфічних онлайн-послуг з урахуванням потреб шкіл. Першими з таких проектів міністерства стали електронні щоденники і класні журнали. Для шкіл це не нова послуга, оскільки на українському ринку освіти є комерційні продукти в цій ніші. Водночас не всі навчальні заклади можуть їх собі дозволити або вони відмовляються від платних електронних сервісів через підвищення ціни або закриття фірми — виробника послуги. Тому в МОН створили безкоштовний інтерфейс класних журналів і щоденників за адресою e-journal.iea.gov.ua, на який можуть перейти школи. За словами Артура Селецького, до сервісу вже підключено більше 300 українських шкіл.

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До електронних щоденників і класних журналів ставлення двояке. Батьки вважають їх дуже зручними, але є побоювання, що школярі зможуть зламувати сервіс, щоб поставити собі кращі оцінки, та й загалом ця послуга приділяє занадто багато уваги оцінками, демотивуючи дітей. Артур Селецький вважає такі побоювання перебільшеними і запевняє, що електронний ресурс має кілька рівнів кіберзахисту. Крім того, на думку заступника міністра, відстеження оцінок у режимі реального часу дає відповідальним батькам стимул допомогти дітям, якщо їх знання з якогось предмету провисають.

Електронні класні журнали та щоденники в ідеалі повинні замінити паперові, щоб у вчителів було менше тяганини. Але зараз багато шкіл використовують і ті, і інші, вчителям доводиться робити подвійну роботу. Як каже Артур Селецький, за Наказом МОН №676 школи можуть повністю перейти на "цифру". Однак в деяких школах серед службових обовʼязків вчителів зазначена щотижнева перевірка паперових щоденників. Діти, в реальності користуючись електронними щоденниками, змушені заповнювати паперові для галочки. Тому навчальним закладам необхідно гармонізувати нормативні документи з цифровою реальністю.

Профайли учнів

Минулого року активісти освітньої спільноти підкреслювали, що період пандемії необхідно використовувати для корінних перетворень у навчальних закладах. Схоже, цифрові інструменти справді входять у навчальний процес, зокрема очний, що проходить безпосередньо в класі. Артур Селецький розповідає, що в школі його дочки-шестикласниці вчителі активно використовують онлайн-відео для пояснення нових тем і практикують виступи учнів зі створеними ними презентаціями.

Електронні класні журнали та щоденники повинні замінити паперові, щоб у вчителів було менше тяганини. Але поки багато шкіл використовують і ті, і інші

Урізноманітнити урок допомагає, зокрема, платформа ВШО.

"Для вивчення фізики, математики та інших предметів учневі необхідно спостерігати, досліджувати. Симуляції, динамічні моделі, які можна самостійно змінювати, інтерактивні карти — все це дозволяє представити навчальний матеріал у сучасному, цікавому, доступному вигляді. І на платформі ВШО вже є такі матеріали", — говорить Вадим Карандій, директор Українського інституту розвитку освіти.

За спостереженнями Людмили Булигіної, дистанційний формат дуже вплинув на очне навчання. У ліцеї, де вона викладає, учні незалежно від карантину двічі на тиждень приходять в класи, щоб вивчати основні предмети, а всі інші за домовленістю з педагогами та батьками вивчають онлайн. На її думку, таким чином учні змогли визначити пріоритети, стати самостійнішими. Вважає, що цифрові можливості повинні працювати на індивідуалізацію навчання. Якщо у кожної школи буде своя онлайн-платформа з матеріалами, створеними вчителями, учні зможуть вибирати курси з різних шкіл і так формувати особистий план навчання.

"Стратегічно думаючи про якість освітнього процесу, варто переходити на індивідуальні електронні профайли учнів, де буде зосереджена основна інформація про їх навчання", — впевнений Микола Скиба, експерт зі створення Українського інституту майбутнього. Так вже роблять у зарубіжних країнах. Наприклад, профайли учнів ведуть у Фінляндії, фіксуючи особливості навчання та досягнення школярів. Українське профільне міністерство теж рухається у цьому напрямку: за словами Артура Селецького, вже цього року почнуть створювати реєстри учнів та вчителів. Завдяки електронним класним журналам також накопичуватиметься інформація про успішність, яку можна буде відстежувати, навіть якщо дитина перейшла в іншу школу. Крім того, міністерство працює над ідеєю створення електронних профайлів юних спортсменів та вчених, щоб розвивати їх потенціал.

"Наприклад, сільська школа виграла чемпіонат області з футболу, в команді є кілька талановитих дітей. Завдяки таким профайлам їх можуть побачити "Динамо" або "Шахтар", запросити до себе і розвивати далі", — ділиться планами Артур Селецький.

Важливо

Школа вдома. Як організувати дистанційне навчання дитини на карантині

Як кажуть представники міністерства, один з важливих позитивних впливів дистанційного формату — те, що вчителі опанували онлайн-інструментарій, скоротили свій цифровий розрив з учнями і тепер можуть розмовляти з дітьми однією мовою. Це теж позитивно позначається на якості української освіти.

Навчання вдома

[ + – ] У XXI столітті вчитися вдома — це нормально! Фото: Getty Images

Директори українських шкіл поділилися з Фокусом порадами про те,

Як організувати дистанційну освіту з комфортом для дитини та її сімʼї

"Необхідно комбінувати різні форми і методики, щоб діти не втомлювалися, а могли перемикатися і утримувати увагу. Для цього на уроках традиційно проводяться перерви на фізкультуру з використанням технік споглядання, активної візуалізації і медитації".

Світлана Заріпова, директор школи КМДШ Голосієво

"Дитині необхідна підтримка батьків. Важливо організувати умови для навчання вдома, прибрати всі фактори, що відволікають: братів, сестер, домашніх вихованців, ігри. Якщо дитина перемкнеться хоч на мить, він може повністю втратити звʼязок з навчальним процесом".

Ольга Вишнякова, засновниця Ukrainian Global School

"В онлайн-форматі не повинно бути сім уроків по 45 хвилин. Чим молодша дитина, тим складніше їй фокусуватися, тим паче онлайн. Ми дотримуємося загального правила: час уроку, коли дитина тривало фокусується на екрані, не повинен перевищувати 20 хвилин. Якщо в середній школі урок триває довше, учитель повинен його побудувати так, щоб друга частина проходила без взаємодії з екраном: прописати щось у зошиті, зробити руками, придумати або прочитати".

Зоя Литвин, засновниця Новопечерської школи, голова громадської спілки "Освіторія"