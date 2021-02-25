Стресс, прогресс и родительские нервы. Чем стал опыт онлайн-обучения для школьников Украины

Как украинские школы осваивают дистанционный формат обучения и чем он поможет в очном образовании.

"Больше не желаю такого ни себе, ни своему ребенку", — говорит о дистанционном обучении Оксана Симонова, жительница Геническа Херсонской области. Оксана провела дома с сыном-шестиклассником уже два локдауна — прошлой весной и в январе этого года. Как и тысячам других родителей, ей пришлось координировать обучение ребенка, в полной мере прочувствовав все его сложности. Одной из них стало настраивание мальчика на учебу: школьникам трудно сосредоточиться в домашней обстановке, где они привыкли играть и отдыхать, а на онлайн-уроках предпочитают общаться с одноклассниками, по которым соскучились. При этом, отмечает Оксана, нагрузка на сына огромная: ежедневно шесть-семь уроков, по каждому нужно выполнить домашнее задание и отправить его учителю по электронной почте.

Наши учителя хорошо проходят период интенсивной цифровизации. Поэтому я призываю родителей быть терпеливее и по возможности помогать, а не критиковать учитель информатики Людмила Булыгина

Самым большим стрессом для мальчика стали онлайн-тесты на время: в них от 15 до 36 вопросов, ответить нужно за два часа. Симонова рассказывает, что из-за обратного отсчета времени сын путался и терялся, в то время как онлайн-система снимает баллы за каждую мелкую ошибку. В итоге женщина пришла к выводу, что в таком режиме качественно освоить школьные предметы невозможно.

Другие родители учеников средних классов жалуются на хаос в использовании онлайн-инструментов: у разных учителей собственные предпочтения по сайтам, мессенджерам и приложениям для учёбы.

И Viber, и Zoom

Представители сферы образования говорят, что эпидемия коронавируса и карантин сделали то, чего не смогли сделать министерские приказы и постановления, — внедрить онлайн-элементы в учёбу. Проекты цифровизации создавали в Министерстве образования и науки еще с 2016 года, в закон об образовании вписали дистанционную форму обучения. Однако лишь в 2020-м школы принялись "оцифровывать" учебный процесс и за год достигли заметного прогресса. Если на весеннем карантине повсеместным явлением были рассылки фотографий с заданиями из тетрадки в Viber, то к зимнему локдауну учителя освоили гораздо больше онлайн-инструментов, научились иначе строить учебу.

"Она стала более упорядоченной, теперь задают меньше домашних заданий. Благодаря этому мы уже не учимся с утра до вечера, как это было весной, а можем ходить на кружки и отдыхать в выходные", — отмечает Оксана Симонова.

Если у каждой школы будет своя онлайн-платформа с материалами, созданными учителями, ученики смогут выбирать курсы из разных школ и так формировать личный план обучения

Министерство, со своей стороны, в сентябре 2020-го выпустило Приказ №1115 о дистанционном обучении, где обновило рекомендации и приблизило их к реальной практике. В документы вписаны две формы дистанционного обучения — синхронная, то есть онлайн-уроки в режиме реального времени, и асинхронная, когда дети занимаются самостоятельно и затем высылают результаты учителю. Обучение в синхронной форме должно составлять не менее 30% учебного времени. Также ведомство уточнило, что длительность урока должна соответствовать возрасту детей: первый класс — 10 минут, второй-четвертый классы — до 15 минут, в средних классах онлайн-урок должен длиться не больше 20 минут, а в старшей школе — до 25 минут.

Важным новшеством стало то, что теперь родители могут добровольно перевести ребенка на дистанционное обучение. Для этого достаточно их заявления и наличия этой формы образования в школе. Родители пользуются таким правом: по данным Института образовательной аналитики, в 2019 году на дистанционном обучении было 7,9 тыс. детей, в то время как в начале 2021-го таких учеников насчитывалось 13,5 тыс.

Выбор онлайн-инструментов и организацию дистанционного обучения министерство оставляет за школами, в рамках их автономии. Образовательные платформы и онлайн-инструменты утверждает педсовет, за учителями закреплено право выбирать режим и методики проведения уроков без согласования с кем-либо. Тестирование педагогами различных онлайн-инструментов и стало причиной их хаотичного использования.

"Но если выбора онлайн-инструментов не будет, мы вернемся к тому, что было раньше: снова будем в Viber слать фотографии заданий, — говорит Людмила Булыгина, учитель информатики в политехническом лицее НТУУ "КПИ". — Наши учителя хорошо проходят период интенсивной цифровизации. По­этому я призываю родителей быть терпеливее и по возможности помогать, а не критиковать. Дети довольно быстро учатся пользоваться новыми для них инструментами, это нормальные технические вопросы".

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У Людмилы Булыгиной большой опыт онлайн-обучения: помимо преподавания в лицее и университете КПИ она ведёт курсы программирования для взрослых, возраст ее учеников варьируется от девяти до 58 лет. Основываясь на личном опыте, она смогла сократить количество нужных онлайн-инструментов до трех — это платформа видеочатов Zoom, инструменты Google и YouTube. Учительница предварительно записывает видеоуроки длительностью до 15 минут, делает к ним короткие текстовые комментарии и презентации, в некоторых случаях — тесты. За день или за час до урока она высылает материалы ученикам или студентам, те их просматривают и готовят вопросы. Во время урока Людмила Булыгина обсуждает с учениками уже просмотренные видео, с маленькими детьми проходит презентации, отвечая на вопросы. Если ученик не умеет пользоваться каким-либо сервисом, его возможности изу­чают прямо на уроке, и, как говорит педагог, за десять минут дети с удовольствием осваивают незнакомые программы.

У частных школ разнообразие онлайн-инструментов еще больше, поскольку они могут выбирать платные программы или создавать свои. К примеру, у киевской Новопечерской школы есть собственная система управления обучением (LMS — learning management system).

Онлайн спешит на помощь

Во время прошлогоднего весеннего локдауна одним из наиболее масштабных онлайн-проектов стала Всеукраинская школа онлайн (ВШО) — несколько сотен видео­уроков по разным предметам, которые записали в помощь ученикам и школам. Организаторы ВШО — Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, Министерство образования и науки и общественная организация "Освитория" — выкладывали уроки в YouTube и передавали их телеканалам, чтобы уроки были доступны всем ученикам, даже не имеющим доступа к интернету.

Учителя освоили онлайн-инструментарий, благодаря этому сократили цифровой разрыв с учениками и теперь могут разговаривать с детьми на одном языке

К новому учебному году профильное министерство решило продолжить съемки уроков, но чуть видоизменив формат, и выложить все материалы на единой электронной платформе. Сергей Шкарлет, министр образования и науки, анонсировал ее запуск в октябре 2020-го. Этот ресурс по адресу lms.e-school.net.ua открыли для пользователей в начале декабря. По словам Артура Селецкого, заместителя министра по цифровой трансформации, это связано с тем, что платформу запускали с нуля, к тому же видеоконтент проходил семь этапов проверки качества.

Ресурс в образовательной среде оценили: по министерской статистике, к началу февраля его посетили более 2 млн человек, более 127 тыс. зарегистрировались, в том числе 95 тыс. учеников, около 26 тыс. учителей и около 6 тыс. вольных слушателей из сотни стран мира, а также из Донецка, Луганска и Крыма. Как говорит Селецкий, наибольшим спросом пользуются уроки украинского и английского языков, математики и истории — по этим предметам школьники сдают ВНО. В министерстве планируют расширять список предметов, по которым будут снимать видеоуроки. Это, к примеру, французский, немецкий, испанский, а также крымскотатарский языки.

"Мы будем расширять список уроков не только за счет популярных предметов, поскольку хотим работать и для малозащищенных слоев населения. Вспомним о Крыме и Донбассе, где тоже есть наши учителя и дети, которые регистрируются на ВШО. Мы работаем над тем, чтобы они могли сдавать экзамены онлайн, иметь доступ к качественному школьному образованию и могли поступать в украинские университеты", — рассказывает Артур Селецкий. Также он анонсирует появление на платформе базового функционала для проведения онлайн-уроков — загрузки видеочатов, возможности создания групп или классов и загрузки учителями своего авторского контента.

Сейчас платформа ВШО работает по принципу открытых массовых курсов, подобно Coursera или Prometheus, там может зарегистрироваться любой человек и в свободном режиме смотреть уроки. Другое дело — создание специфических онлайн-услуг с учетом потребностей школ. Первыми из таких проектов министерства стали электронные дневники и классные журналы. Для школ это не новая услуга, поскольку на украинском рынке образования есть коммерческие продукты в данной нише. В то же время не все учебные заведения могут их себе позволить либо они отказываются от платных электронных сервисов из-за повышения цены или закрытия фирмы — производителя услуги. Поэтому в МОН создали бесплатный интерфейс классных журналов и дневников по адресу e-journal.iea.gov.ua, на который могут перейти школы. По словам Артура Селецкого, к сервису уже подключены более 300 украинских школ.

[ + – ] Школьный базар: бумажные дневники пока еще пользуются спросом Фото: УНИАН

К электронным дневникам и классным журналам отношение двоякое. Родители считают их очень удобными, но есть опасения, что школьники сумеют взламывать сервис, чтобы поставить себе лучшие оценки, да и в целом эта услуга уделяет слишком много внимания оценкам, демотивируя детей. Артур Селецкий считает такие опасения преувеличенными и заверяет, что электронный ресурс имеет несколько уровней киберзащиты. Кроме того, по мнению заместителя министра, отслеживание оценок в режиме реального времени дает ответственным родителям стимул помочь детям, если их знания по какому-то предмету провисают.

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Электронные классные журналы и дневники в идеале должны заменить бумажные, чтобы у учителей было меньше волокиты. Но на данный момент многие школы используют и те и другие, учителям приходится делать двойную работу. Как говорит Артур Селецкий, по Приказу МОН №676 школы могут полностью перейти на "цифру". Однако в некоторых школах среди служебных обязанностей учителей числится еженедельная проверка бумажных дневников. Дети, в реальности пользуясь электронными дневниками, вынуждены заполнять бумажные для галочки. Поэтому учебным заведениям необходимо гармонизировать нормативные документы с цифровой реальностью.

Профайлы учеников

В прошлом году активисты образовательного сообщества подчёркивали, что период пандемии необходимо использовать для коренных преобразований в учебных заведениях. Похоже, цифровые инструменты действительно входят в учебный процесс, в том числе очный, проходящий непосредственно в классе. Артур Селецкий рассказывает, что в школе его дочери-шестиклассницы учителя активно используют онлайн-видео для объяснения новых тем и практикуют выступления учеников с созданными ими презентациями.

Электронные классные журналы и дневники должны заменить бумажные, чтобы у учителей было меньше волокиты. Но пока многие школы используют и те и другие

Разнообразить урок помогает, в частности, платформа ВШО.

"Для изучения физики, математики и других предметов ученику необходимо наблюдать, исследовать. Симуляции, динамические модели, которые можно самостоятельно менять, интерактивные карты — все это позволяет представить учебный материал в современном, интересном, доступном виде. И на платформе ВШО уже есть такие материалы", — говорит Вадим Карандий, директор Украинского института развития образования.

По наблюдениям Людмилы Булыгиной, дистанционный формат сильно повлиял на очное обучение. В лицее, где она преподает, ученики вне зависимости от карантина два раза в неделю приходят в классы, чтобы изучать основные предметы, а все остальные по договорённости с педагогами и родителями изучают онлайн. По ее мнению, таким образом ученики смогли определить приоритеты, стать более самостоятельными. Считает, что цифровые возможности должны работать на индивидуализацию обучения. Если у каждой школы будет своя онлайн-платформа с материалами, созданными учителями, ученики смогут выбирать курсы из разных школ и так формировать личный план обучения.

"Стратегически думая о качестве образовательного процесса, стоит переходить на индивидуальные электронные профайлы учеников, где будет сосредоточена основная информация об их обучении", — уверен Николай Скиба, эксперт по образованию Украинского института будущего. Так уже делают в зарубежных странах. К примеру, профайлы учеников ведут в Финляндии, фиксируя особенности учёбы и достижения школьников. Украинское профильное министерство тоже двигается в этом направлении: по словам Артура Селецкого, уже в этом году начнут создавать реестры учеников и учителей. Благодаря электронным классным журналам также будет накапливаться информация об успеваемости, которую можно будет отслеживать, даже если ребёнок перешел в другую школу. Кроме того, министерство работает над идеей создания электронных профайлов юных спортсменов и ученых, чтобы развивать их потенциал.

"Например, сельская школа выиграла чемпионат области по футболу, в команде есть несколько талантливых детей. Благодаря таким профайлам их могут увидеть "Динамо" или "Шахтер", пригласить к себе и развивать дальше", — делится планами Артур Селецкий.

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Школа на дому. Как организовать дистанционное обучение ребенка на карантине

Как говорят представители министерства, одно из важных позитивных влияний дистанционного формата — то, что учителя освоили онлайн-инструментарий, сократили свой цифровой разрыв с учениками и теперь могут разговаривать с детьми на одном языке. Это тоже позитивно сказывается на качестве украинского образования.

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Как организовать дистанционное образование с комфортом для ребенка и его семьи

"Необходимо комбинировать разные формы и методики, чтобы дети не уставали, а могли переключаться и удерживать внимание. Для этого на уроках традиционно проводятся перерывы на физкультуру с использованием техник созерцания, активной визуализации и медитации"

Светлана Зарипова, директор школы КМДШ Голосеево

"Ребенку необходима поддержка родителей. Важно организовать условия для обучения дома, убрать все отвлекающие факторы: братьев, сестер, домашних питомцев, игры. Если ребенок переключится хоть на миг, он может полностью утратить связь с учебным процессом"

Ольга Вишнякова, основательница Ukrainian Global School

"В онлайн-формате не должно быть семь уроков по 45 минут. Чем младше ребенок, тем сложнее ему фокусироваться, тем более онлайн. Мы придерживаемся общего правила: время урока, когда ребенок непрерывно фокусируется на экране, не должно превышать 20 минут. Если в средней школе урок длится дольше, учитель должен его построить так, чтобы вторая часть проходила без взаимодействия с экраном: прописать что-то в тетради, сделать руками, придумать или прочесть"

Зоя Литвин, основательница Новопечерской школы, глава общественного союза "Освитория"