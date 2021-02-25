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Стресс, прогресс и родительские нервы. Чем стал опыт онлайн-обучения для школьников Украины

Галина Ковальчук
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учебник, школьник, компьютер, ноутбук, дистанционное обучение
Фото: УНИАН | Дистанционное обучение

Как украинские школы осваивают дистанционный формат обучения и чем он поможет в очном образовании.

"Больше не желаю такого ни себе, ни своему ребенку", — говорит о дистанционном обучении Оксана Симонова, жительница Геническа Херсонской области. Оксана провела дома с сыном-шестиклассником уже два локдауна — прошлой весной и в январе этого года. Как и тысячам других родителей, ей пришлось координировать обучение ребенка, в полной мере прочувствовав все его сложности. Одной из них стало настраивание мальчика на учебу: школьникам трудно сосредоточиться в домашней обстановке, где они привыкли играть и отдыхать, а на онлайн-уроках предпочитают общаться с одноклассниками, по которым соскучились. При этом, отмечает Оксана, нагрузка на сына огромная: ежедневно шесть-семь уроков, по каждому нужно выполнить домашнее задание и отправить его учителю по электронной почте. 

Наши учителя хорошо проходят период интенсивной цифровизации. Поэтому я призываю родителей быть терпеливее и по возможности помогать, а не критиковать

учитель информатики
Людмила Булыгина

Самым большим стрессом для мальчика стали онлайн-тесты на время: в них от 15 до 36 вопросов, ответить нужно за два часа. Симонова рассказывает, что из-за обратного отсчета времени сын путался и терялся, в то время как онлайн-система снимает баллы за каждую мелкую ошибку. В итоге женщина пришла к выводу, что в таком режиме качественно освоить школьные предметы невозможно. 

Другие родители учеников средних классов жалуются на хаос в использовании онлайн-инструментов: у разных учителей собственные предпочтения по сайтам, мессенджерам и приложениям для учёбы. 

И Viber, и Zoom

Представители сферы образования говорят, что эпидемия коронавируса и карантин сделали то, чего не смогли сделать министерские приказы и постановления, — внедрить онлайн-элементы в учёбу. Проекты цифровизации создавали в Министерстве образования и науки еще с 2016 года, в закон об образовании вписали дистанционную форму обучения. Однако лишь в 2020-м школы принялись "оцифровывать" учебный процесс и за год достигли заметного прогресса. Если на весеннем карантине повсеместным явлением были рассылки фотографий с заданиями из тетрадки в Viber, то к зимнему локдауну учителя освоили гораздо больше онлайн-инструментов, научились иначе строить учебу.

"Она стала более упорядоченной, теперь задают меньше домашних заданий. Благодаря этому мы уже не учимся с утра до вечера, как это было весной, а можем ходить на кружки и отдыхать в выходные", — отмечает Оксана Симонова. 

Если у каждой школы будет своя онлайн-платформа с материалами, созданными учителями, ученики смогут выбирать курсы из разных школ и так формировать личный план обучения 

Министерство, со своей стороны, в сентябре 2020-го выпустило Приказ №1115 о дистанционном обучении, где обновило рекомендации и приблизило их к реальной практике. В документы вписаны две формы дистанционного обучения — синхронная, то есть онлайн-уроки в режиме реального времени, и асинхронная, когда дети занимаются самостоятельно и затем высылают результаты учителю. Обучение в синхронной форме должно составлять не менее 30% учебного времени. Также ведомство уточнило, что длительность урока должна соответствовать возрасту детей: первый класс — 10 минут, второй-четвертый классы — до 15 минут, в средних классах онлайн-урок должен длиться не больше 20 минут, а в старшей школе — до 25 минут.

Важным новшеством стало то, что теперь родители могут добровольно перевести ребенка на дистанционное обучение. Для этого достаточно их заявления и наличия этой формы образования в школе. Родители пользуются таким правом: по данным Института образовательной аналитики, в 2019 году на дистанционном обучении было 7,9 тыс. детей, в то время как в начале 2021-го таких учеников насчитывалось 13,5 тыс.

Выбор онлайн-инструментов и организацию дистанционного обучения министерство оставляет за школами, в рамках их автономии. Образовательные платформы и онлайн-инструменты утверждает педсовет, за учителями закреплено право выбирать режим и методики проведения уроков без согласования с кем-либо. Тестирование педагогами различных онлайн-инструментов и стало причиной их хаотичного использования.

"Но если выбора онлайн-инструментов не будет, мы вернемся к тому, что было раньше: снова будем в Viber слать фотографии заданий, — говорит Людмила Булыгина, учитель информатики в политехническом лицее НТУУ "КПИ". — Наши учителя хорошо проходят период интенсивной цифровизации. По­этому я призываю родителей быть терпеливее и по возможности помогать, а не критиковать. Дети довольно быстро учатся пользоваться новыми для них инструментами, это нормальные технические вопросы".

Дистанционное обучение, образование, средняя школа, протес
Не понравилось. Для многих родителей опыт дистанционного обучения их детей стал шокирующим
Фото: УНИАН

У Людмилы Булыгиной большой опыт онлайн-обучения: помимо преподавания в лицее и университете КПИ она ведёт курсы программирования для взрослых, возраст ее учеников варьируется от девяти до 58 лет. Основываясь на личном опыте, она смогла сократить количество нужных онлайн-инструментов до трех — это платформа видеочатов Zoom, инструменты Google и YouTube. Учительница предварительно записывает видеоуроки длительностью до 15 минут, делает к ним короткие текстовые комментарии и презентации, в некоторых случаях — тесты. За день или за час до урока она высылает материалы ученикам или студентам, те их просматривают и готовят вопросы. Во время урока Людмила Булыгина обсуждает с учениками уже просмотренные видео, с маленькими детьми проходит презентации, отвечая на вопросы. Если ученик не умеет пользоваться каким-либо сервисом, его возможности изу­чают прямо на уроке, и, как говорит педагог, за десять минут дети с удовольствием осваивают незнакомые программы.

У частных школ разнообразие онлайн-инструментов еще больше, поскольку они могут выбирать платные программы или создавать свои. К примеру, у киевской Новопечерской школы есть собственная система управления обучением (LMS — learning management system). 

Онлайн спешит на помощь

Во время прошлогоднего весеннего локдауна одним из наиболее масштабных онлайн-проектов стала Всеукраинская школа онлайн (ВШО) — несколько сотен видео­уроков по разным предметам, которые записали в помощь ученикам и школам. Организаторы ВШО — Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, Министерство образования и науки и общественная организация "Освитория" — выкладывали уроки в YouTube и передавали их телеканалам, чтобы уроки были доступны всем ученикам, даже не имеющим доступа к интернету.

Учителя освоили онлайн-инструментарий, благодаря этому сократили цифровой разрыв с учениками и теперь могут разговаривать с детьми на одном языке

К новому учебному году профильное министерство решило продолжить съемки уроков, но чуть видоизменив формат, и выложить все материалы на единой электронной платформе. Сергей Шкарлет, министр образования и науки, анонсировал ее запуск в октябре 2020-го. Этот ресурс по адресу lms.e-school.net.ua открыли для пользователей в начале декабря. По словам Артура Селецкого, заместителя министра по цифровой трансформации, это связано с тем, что платформу запускали с нуля, к тому же видеоконтент проходил семь этапов проверки качества.

Ресурс в образовательной среде оценили: по министерской статистике, к началу февраля его посетили более 2 млн человек, более 127 тыс. зарегистрировались, в том числе 95 тыс. учеников, около 26 тыс. учителей и около 6 тыс. вольных слушателей из сотни стран мира, а также из Донецка, Луганска и Крыма. Как говорит Селецкий, наибольшим спросом пользуются уроки украинского и английского языков, математики и истории — по этим предметам школьники сдают ВНО. В министерстве планируют расширять список предметов, по которым будут снимать видеоуроки. Это, к примеру, французский, немецкий, испанский, а также крымскотатарский языки.

"Мы будем расширять список уроков не только за счет популярных предметов, поскольку хотим работать и для малозащищенных слоев населения. Вспомним о Крыме и Донбассе, где тоже есть наши учителя и дети, которые регистрируются на ВШО. Мы работаем над тем, чтобы они могли сдавать экзамены онлайн, иметь доступ к качественному школьному образованию и могли поступать в украинские университеты", — рассказывает Артур Селецкий. Также он анонсирует появление на платформе базового функционала для проведения онлайн-уроков — загрузки видеочатов, возможности создания групп или классов и загрузки учителями своего авторского контента.

Сейчас платформа ВШО работает по принципу открытых массовых курсов, подобно Coursera или Prometheus, там может зарегистрироваться любой человек и в свободном режиме смотреть уроки. Другое дело — создание специфических онлайн-услуг с учетом потребностей школ. Первыми из таких проектов министерства стали электронные дневники и классные журналы. Для школ это не новая услуга, поскольку на украинском рынке образования есть коммерческие продукты в данной нише. В то же время не все учебные заведения могут их себе позволить либо они отказываются от платных электронных сервисов из-за повышения цены или закрытия фирмы — производителя услуги. Поэтому в МОН создали бесплатный интерфейс классных журналов и дневников по адресу e-journal.iea.gov.ua, на который могут перейти школы. По словам Артура Селецкого, к сервису уже подключены более 300 украинских школ.

Школьный базар, дневник, ученики, средняя школа
Школьный базар: бумажные дневники пока еще пользуются спросом
Фото: УНИАН

К электронным дневникам и классным журналам отношение двоякое. Родители считают их очень удобными, но есть опасения, что школьники сумеют взламывать сервис, чтобы поставить себе лучшие оценки, да и в целом эта услуга уделяет слишком много внимания оценкам, демотивируя детей. Артур Селецкий считает такие опасения преувеличенными и заверяет, что электронный ресурс имеет несколько уровней киберзащиты. Кроме того, по мнению заместителя министра, отслеживание оценок в режиме реального времени дает ответственным родителям стимул помочь детям, если их знания по какому-то предмету провисают. 

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Электронные классные журналы и дневники в идеале должны заменить бумажные, чтобы у учителей было меньше волокиты. Но на данный момент многие школы используют и те и другие, учителям приходится делать двойную работу. Как говорит Артур Селецкий, по Приказу МОН №676 школы могут полностью перейти на "цифру". Однако в некоторых школах среди служебных обязанностей учителей числится еженедельная проверка бумажных дневников. Дети, в реальности пользуясь электронными дневниками, вынуждены заполнять бумажные для галочки. Поэтому учебным заведениям необходимо гармонизировать нормативные документы с цифровой реальностью.

Профайлы учеников

В прошлом году активисты образовательного сообщества подчёркивали, что период пандемии необходимо использовать для коренных преобразований в учебных заведениях. Похоже, цифровые инструменты действительно входят в учебный процесс, в том числе очный, проходящий непосредственно в классе. Артур Селецкий рассказывает, что в школе его дочери-шестиклассницы учителя активно используют онлайн-видео для объяснения новых тем и практикуют выступления учеников с созданными ими презентациями. 

Электронные классные журналы и дневники должны заменить бумажные, чтобы у учителей было меньше волокиты. Но пока многие школы используют и те и другие

Разнообразить урок помогает, в частности, платформа ВШО.

"Для изучения физики, математики и других предметов ученику необходимо наблюдать, исследовать. Симуляции, динамические модели, которые можно самостоятельно менять, интерактивные карты — все это позволяет представить учебный материал в современном, интересном, доступном виде. И на платформе ВШО уже есть такие материалы", — говорит Вадим Карандий, директор Украинского института развития образования.

По наблюдениям Людмилы Булыгиной, дистанционный формат сильно повлиял на очное обучение. В лицее, где она преподает, ученики вне зависимости от карантина два раза в неделю приходят в классы, чтобы изучать основные предметы, а все остальные по договорённости с педагогами и родителями изучают онлайн. По ее мнению, таким образом ученики смогли определить приоритеты, стать более самостоятельными. Считает, что цифровые возможности должны работать на индивидуализацию обучения. Если у каждой школы будет своя онлайн-платформа с материалами, созданными учителями, ученики смогут выбирать курсы из разных школ и так формировать личный план обучения. 

"Стратегически думая о качестве образовательного процесса, стоит переходить на индивидуальные электронные профайлы учеников, где будет сосредоточена основная информация об их обучении", — уверен Николай Скиба, эксперт по образованию Украинского института будущего. Так уже делают в зарубежных странах. К примеру, профайлы учеников ведут в Финляндии, фиксируя особенности учёбы и достижения школьников. Украинское профильное министерство тоже двигается в этом направлении: по словам Артура Селецкого, уже в этом году начнут создавать реестры учеников и учителей. Благодаря электронным классным журналам также будет накапливаться информация об успеваемости, которую можно будет отслеживать, даже если ребёнок перешел в другую школу. Кроме того, министерство работает над идеей создания электронных профайлов юных спортсменов и ученых, чтобы развивать их потенциал.

"Например, сельская школа выиграла чемпионат области по футболу, в команде есть несколько талантливых детей. Благодаря таким профайлам их могут увидеть "Динамо" или "Шахтер", пригласить к себе и развивать дальше", — делится планами Артур Селецкий.

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Школа на дому. Как организовать дистанционное обучение ребенка на карантине
Школа на дому. Как организовать дистанционное обучение ребенка на карантине

Как говорят представители министерства, одно из важных позитивных влияний дистанционного формата — то, что учителя освоили онлайн-инструментарий, сократили свой цифровой разрыв с учениками и теперь могут разговаривать с детьми на одном языке. Это тоже позитивно сказывается на качестве украинского образования. 

Учеба на дому

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В XXI веке учиться на дому - это нормально!
Фото: Getty Images

Директора украинских школ поделились с Фокусом советами о том,

Как организовать дистанционное образование с комфортом для ребенка и его семьи

"Необходимо комбинировать разные формы и методики, чтобы дети не уставали, а могли переключаться и удерживать внимание. Для этого на уроках традиционно проводятся перерывы на физкультуру с использованием техник созерцания, активной визуализации и медитации"

Светлана Зарипова, директор школы КМДШ Голосеево 

"Ребенку необходима поддержка родителей. Важно организовать условия для обучения дома, убрать все отвлекающие факторы: братьев, сестер, домашних питомцев, игры. Если ребенок переключится хоть на миг, он может полностью утратить связь с учебным процессом"

Ольга Вишнякова, основательница Ukrainian Global School

"В онлайн-формате не должно быть семь уроков по 45 минут. Чем младше ребенок, тем сложнее ему фокусироваться, тем более онлайн. Мы придерживаемся общего правила: время урока, когда ребенок непрерывно фокусируется на экране, не должно превышать 20 минут. Если в средней школе урок длится дольше, учитель должен его построить так, чтобы вторая часть проходила без взаимодействия с экраном: прописать что-то в тетради, сделать руками, придумать или прочесть"

Зоя Литвин, основательница Новопечерской школы, глава общественного союза "Освитория"