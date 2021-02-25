Школи Києва отримали рекомендації щодо завершення навчального року
Останній дзвінок рекомендовано провести 26 травня.
Департамент освіти та науки КМДА рекомендувала провести останній дзвоник у школі в 1-11 класах 26 травня. Про це йдеться в листі, надісланому керівникам управління освіти районних держадміністрацій. Його опублікувало видання ZN.UA.
Державну підсумкову атестацію для 4-х класів рекомендували провести 12-20 травня, для 9-х класів — з 31 травня по 9 червня.
Документи про освіту запропоновано вручити випускникам 9-х класів 11 червня, а випускникам 11 класів — 30 червня.
Нагадаємо, 1 лютого, почалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) 2021 року, що триватиме до 5 березня. До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких будуть вказані час і місце проведення тестувань.
Майбутні абітурієнти складатимуть іспити за таким графіком:
- 21 травня — хімія,
- 24 травня — іспанська, німецька, французька мови,
- 25 травня — англійська мова,
- 28 травня — математика, математика (завдання рівня стандарту),
- 1 червня — українська мова, українська мова та література,
- 4 червня — історія України,
- 7 червня — фізика,
- 10 червня — біологія,
- 15 червня — географія.
Результати ЗНО будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.
29 січня Верховна Рада ухвалила постанову №4559, якою ввела премії для кращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Розмір однієї премії становить 100 тисяч грн.
Премію щорічно присуджуватимуть 30-ти претендентам загальної середньої освіти поточного року, які склали ЗНО з чотирьох і більше предметів загальною сумою балів не менше 790 балів, зокрема на 200 балів щонайменше з одного з предметів.
Йдеться про випускників, які зараховані в поточному році в установи вищої освіти в Україні.