Школы Киева получили рекомендации по завершению учебного года

Последний звонок рекомендовано провести 26 мая.

Департамент образования и науки КГГА рекомендовал провести последний звонок в школе в 1-11 классах 26 мая. Об этом говорится в письме, направленной руководителям управления образования районных госадминистраций. Его опубликовало издание ZN.UA.

Государственную итоговую аттестацию для 4-х классов рекомендовали провести 12–20 мая, для 9-х классов – с 31 мая по 9 июня.

Документы об образовании предложено вручить выпускникам 9-х классов 11 июня, а выпускникам 11 классов – 30 июня.

Напомним, 1 февраля, началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО/ЗНО) 2021 года, которая продлится до 5 марта. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

Тестирования пройдут по такому графику:

21 мая — химия,

24 мая — испанский, немецкий, французский языки,

25 мая — английский язык,

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня — история Украины,

7 июня — физика,

10 июня — биология,

15 июня — география.

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

29 января Верховная Рада приняла постановление № 4559, которым ввела премии для лучших участников внешнего независимого оценивания. Размер одной премии составляет 100 тысяч грн.

Премию ежегодно будут присуждать 30-ти соискателям общего среднего образования текущего года, которые сдали ВНО по четырем и более предметам на общую сумму баллов не менее 790 баллов, в том числе на 200 баллов по меньшей мере по одному из предметов.

Речь идет о выпускниках, которые зачислены в текущем году в учреждения высшего образования в Украине.