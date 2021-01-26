Официально: регистрация на ВНО-2021 начнется 1 февраля

Каждый участник имеет право сдать тесты ВНО не более чем по пяти предметам.

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО/ЗНО) 2021 года продлится до 5 марта, а начнется 1 февраля.

До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований, говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Тестирования ВНО пройдут по такому графику:

21 мая — химия,

24 мая — испанский, немецкий, французский языки,

25 мая — английский язык,

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня — история Украины,

7 июня — физика,

10 июня — биология,

15 июня — география.

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти предметам.

Содержание сертификационных работ отвечает программам ВНО, утвержденным приказами МОН от 26 июня 2018 №696, от 20 декабря 2018 №1426 и от 4 декабря 2019 №1513.

Напомним, в этом году пробное ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам состоится 10 апреля. Из-за эпидемических угроз каждый участник пробного ВНО мог выбрать только один предмет для прохождения. Тестирование будет платным, сумма составит от 195 до 255 грн в зависимости от региона. Регистрация на это тестирование закончилась 19 января.

Обязательным языком сдачи ВНО в Украине с 1 января 2025 года будет украинский.

На основную сессию ВНО-2020 зарегистрировалось 379 493 человека. Чаще всего участники выбирали украинский язык и литературу, историю Украины и математику.