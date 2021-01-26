Офіційно: реєстрація на ЗНО-2021 розпочнеться 1 лютого

Кожен учасник має право скласти тести ЗНО не більше ніж з п'яти предметів.

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) 2021 року триватиме до 5 березня, а почнеться 1 лютого.

До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, у яких буде вказано час і місце проведення тестувань, йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

Тестування ЗНО пройдуть за таким графіком:

21 травня — хімія,

24 травня — іспанська, німецька, французька мови,

25 травня — англійська мова,

28 травня — математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня — українська мова, українська мова та література,

4 червня — історія України,

7 червня — фізика,

10 червня — біологія,

15 червня — географія.

Результати ЗНО будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовним. Кожен учасник має право скласти тести не більше як із п'яти навчальних предметів.

Зміст сертифікаційних робіт відповідає програмам ЗНО, затвердженим наказами МОН від 26 червня 2018 №696, від 20 грудня 2018 №1426 та від 4 грудня 2019 №1513.

Нагадаємо: у цьому році пробне ЗНО з української мови, української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов відбудеться 10 квітня. Через епідемічні загрози кожен учасник пробного ЗНО міг вибрати тільки один предмет для проходження. Тестування буде платним, сума становитиме від 195 до 255 грн залежно від регіону. Реєстрація на це тестування закінчилася 19 січня.

Обов'язковою мовою складання ЗНО в Україні з 1 січня 2025 року стане українська.

На основну сесію ЗНО-2020 зареєструвалося 379 493 особи. Найчастіше учасники вибирали українську мову і літературу, історію України та математику.