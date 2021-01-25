Правила сдачи ВНО изменятся с 2025 года, — языковой омбудсмен

Сегодня абитуриенты могут выбирать язык при сдаче тестирования, но, по словам языкового омбудсмена, с 1 января 2025 года сдать ВНО можно будет нужно будет на украинском языке.

Обязательным языком сдачи внешнего независимого оценивания в Украине с 1 января 2025 года будет украинский. Об этом в интервью «Радио Свобода» в воскресенье, 24 января, заявил Тарас Креминь.

"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует получателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде бы объективной картины знаний и навыков выпускников учреждений образования. Но ВНО как обязательное для сдачи — один из критериев факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО", — сказал Креминь.

В минувший вторник, 19 января, завершилась регистрация на пробное ВНО. Каждый желающий мог выбрать один предмет для пробной сдачи, которая состоится 10 апреля. Стоимость пробного ВНО в 2021 году отличается по регионам и составляет 195-255 гривен, в зависимости от региона.

Зарегистрироваться в основной сессии ВНО-2021 можно будет с 1 февраля по 5 марта включительно.

Напомним, что с 16 января всё обслуживание перешло на украинский язык

После вступления "языкового" закона в силу украинский потребитель имеет право на обслуживание на государственном языке по умолчанию — в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке и т. п. Исключений немного: только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке. Кроме того, на украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

Первый заместитель министра культуры и информационной политики (МКИП) Ростислав Карандеев заявил об отсутствии оснований для внесения изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка

Отметим, с 16 июля 2021 года каждый, кто захочет стать чиновником в органах государственной власти или местном самоуправлении, обязан будет подтвердить свое знание украинского языка.