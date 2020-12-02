С января сфера обслуживания должна перейти на украинский, – языковой омбудсмен

Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

В Украине с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на государственный язык обслуживания. Работать с клиентом на другом языке можно будет лишь по его просьбе.

Об этом написал языковой омбудсмен Тарас Креминь в своем Facebook.

Он отметил, что все работающие в сфере услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском согласно ст. 30 закона о государственном языке.

"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты не был – обслуживание должно быть на украинском", – напомнил Кремень.

Отметим, ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявлял, что он сторонник мягкой украинизации, но она должна отображать государственную языковую политику. По его мнению, Украина должна идти путем "ласковой украинизации", а штрафы за использование негосударственных языков пока что не нужны.