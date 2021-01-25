Правила складання ЗНО зміняться з 2025 року, — мовний омбудсмен

Наразі абітурієнти можуть обирати мову при складанні тестування, але, за словами мовного омбудсмена, з 1 січня 2025 року скласти ЗНО можна буде лише українською мовою.

Обов'язковою мовою складання зовнішнього незалежного оцінювання в Україні з 1 січня 2025 року стане українська. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» в неділю, 24 січня, заявив Тарас Кремінь.

"З одного боку, кажуть, що це дискримінує здобувачів освіти, котрі прогнуть вступати в українські університети. З іншого боку, ЗНО не дає начебто об'єктивної картини знань і навичок випускників закладів освіти. Але ЗНО як обов'язкове для складання — один з критеріїв факторів боротьби з корупцією на рівні вступу до ВНЗ. Українська повинна бути обов'язковим для ЗНО. І сьогодні треба затверджувати ще й якість викладання, якість тестів самого ЗНО", — сказав Кремінь.

У минулий вівторок, 19 січня, завершилася реєстрація на пробне ЗНО. Кожен охочий міг вибрати один предмет для пробного складання, яке відбудеться 10 квітня. Вартість пробного ЗНО в 2021 році відрізняється за регіонами і становить 195-255 гривень, залежно від регіону.

Зареєструватися в основній сесії ЗНО-2021 можна буде з 1 лютого по 5 березня включно.

Нагадаємо, що з 16 січня все обслуговування перейшло на українську мову

Після вступу "мовного" закону в силу український споживач має право на обслуговування державною мовою за замовчуванням — у супермаркеті або в інтернет-магазині, у кавʼярні або ресторані, у банку або в аптеці, на АЗС або на вокзалі, у спортзалі або бібліотеці тощо. Винятків небагато: тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою. Крім того, українською мовою повинна подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічні характеристики, маркування, квитках, меню тощо.

Перший заступник міністра культури й інформаційної політики (МКІП) Ростислав Карандєєв заявив про відсутність підстав для внесення змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови".

Зазначимо, що з 16 липня 2021 року, кожен, хто захоче стати чиновником в органах державної влади або місцевого самоврядування, зобов'язаний буде підтвердити своє знання української мови.