В Минкультуры не видят оснований для изменений языкового закона

В МКИП считают, что украинский язык должен занять ведущее место не только в органах государственной власти, но и в других сферах, в частности в сфере обслуживания.

Первый заместитель министра культуры и информационной политики (МКИП) Ростислав Карандеев заявил об отсутствии оснований для внесения изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

"Речь идет о том, чтобы украинский язык занял надлежащее ведущее место не только в бытовом общении украиноязычных граждан и в органах государственной власти, где обязательным является соблюдение принципов его доминирования, но и в других сферах, в частности в сфере обслуживания", – сказал Карандеев во время zoom-конференции по соблюдению норм закона о государственном языке.

Он подчеркнул, что МКИП выступает категорически против инициатив по изменению действующего закона.

"Требования по расширению применения государственного языка должны быть выполнены в те сроки, которые указаны в законе. Это нормальная европейская практика", – отметил Карандеев.

Он подчеркнул, что имплементация закона о языке в сфере обслуживания должна применяться согласно двум принципам:

обязательность владения украинским языком публичными лицами заведений сферы обслуживания;

украинский язык по умолчанию должен быть первым для использования в этих сферах.

Напомним, в конце сентября 2019 года тогдашний министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сказал, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы вносить изменения в закон о государственном языке. В декабре правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что она не намерена инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывать его имплементацию. Дмитрий Разумков ранее заявил, что закон о языке нужно менять, но в "Слуге народа" нет единой позиции по этому вопросу.

16 января вступает в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что означает окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

С 16 июля 2021 года каждый, кто захочет стать чиновником в органах государственной власти или местном самоуправлении, обязан будет подтвердить свое знание украинского языка.

В ноябре Конституционный суд Украины на своем заседании не принял решение по "языковому закону".