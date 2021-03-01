В Одесі обвалилася частина старовинного пам'ятника архітектури, в якому жили люди (відео, фото)

Одна з мешканок будинку заявила, що проблеми у будівлі були вже давно, проте на них ніхто з чиновників нібито не реагував.

У ніч з 28 лютого на 1 березня в центрі Одеси обвалилася частина старовинного памʼятника архітектури, прибуткового будинку Стрітенської церкви, який знаходиться на вул. Ніжинська,16. Будівлю звели ще в 1879 році. Про це розповідає видання "Думська".

27 лютого на стіні цього будинку побачили велику тріщину, через що мешканців квартир вирішили тимчасово відселити. За інформацією журналістів, обвалення будівлі відбулося саме в тому місці, де утворилася тріщина.

Унаслідок обвалу ніхто з мешканців не постраждав.

Однак обвалення зачепило сусідній двоповерховий будинок. Воно пробило дах будівлі та завалило його стіну, яка прилягала до аварійного флігеля.

Віце-мер Одеси Дмитро Жеман заявив, що вони "давно тримали на контролі" будинок, який обрушився, а обвал стіни міг "бути спровокований кимось із мешканців".

"Був отриманий сигнал від жителя сусіднього будинку, що там почався якийсь ремонт, що, на нашу думку, і могло спровокувати цю ситуацію. Несуча стіна різко почала деформуватися, маяки були розірвані", — зазначив Жеман.

У той же час одна з мешканок цього будинку, Тетяна Жиданкова, розповіла ТСН, що проблеми з цим будинком були вже не перший рік.

"У будинку зʼявилися проблеми вже дуже давно. Проблеми зʼявилися вже десь років зо два тому. Про це писали, говорили, зверталися. У квартирах, які завалилися, ставили маячки, але… ніхто нічого не робив", — сказала мешканка будинку.

[ + – ] В Одесі обвалилася частина старовинного пам'ятника архітектури [ + – ] В Одесі обвалилася частина старовинного пам'ятника архітектури [ + – ] В Одесі обвалилася частина старовинного пам'ятника архітектури [ + – ] В Одесі обвалилася частина старовинного пам'ятника архітектури [ + – ] В Одесі обвалилася частина старовинного пам'ятника архітектури [ + – ] В Одесі обвалилася частина старовинного пам'ятника архітектури Фото: "Думська"

Нагадаємо, на початку лютого в Одесі на вулиці Буніна стався обвал "покинутого" будинка, в якому, за інформацією ЗМІ, жили люди.