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В Одессе обрушилась часть старинного памятника архитектуры, в котором жили люди (видео, фото)

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Фото: "Думская" | В Одессе рухнул жилой дом

Одна из жительниц дома заявила, что проблемы у здания были уже давно, однако на них никто из чиновников якобы не реагировал.

В ночь с 28 февраля на 1 марта в центре Одессы обрушилась часть старинного памятника архитектуры, доходного дома Сретенской церкви, который находится по ул. Нежинская, 16. Здание построили еще в 1879 году. Об этом рассказывает издание "Думская".

27 февраля на стене этого здания увидели большую трещину, из-за чего жильцов квартир решили временно отселить. По информации журналистов, обрушение здания произошло именно в том месте, где образовалась трещина.

В результате обвала никто из жильцов не пострадал.

Однако обрушение задело соседний двухэтажный дом. Оно пробило здания крышу и завалило его стену, которая прилегала к аварийному флигелю.

Вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман заявил, что они обрушившийся дом "давно держали на контроле", а обвал стены мог "быть спровоцирован кем-то из жильцов".

"Был получен сигнал от жителя соседнего дома, что там начался какой-то ремонт, что, по нашему мнению, и могло спровоцировать эту ситуацию. Несущая стена резко начала деформироваться, маяки были разорваны", — отметил Жеман.

В то же время одна из жительниц этого дома, Татьяна Жиданкова, рассказала ТСН, что проблемы с этим домом были уже не первый год.

"У дома появились проблемы уже очень давно. Проблемы появились уже где-то года два назад. Об этом писали, говорили, обращались. В квартирах, которые завалились, ставили маячки, но… никто ничего не делал", — сказала жительница дома.

рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры
В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры
рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры
В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры
рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры
В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры
рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры
В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры
рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры
В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры
рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры
В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры
Фото: "Думская"
рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры
рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры
рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры
рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры
рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры
рухнул дом, квартиры, жилой дом, одесса, памятник архитектуры

Напомним, в начале февраля в Одессе на улице Бунина произошел обвал "заброшенного" дома, в котором, по информации СМИ, жили люди.