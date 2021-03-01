В Одессе обрушилась часть старинного памятника архитектуры, в котором жили люди (видео, фото)

Одна из жительниц дома заявила, что проблемы у здания были уже давно, однако на них никто из чиновников якобы не реагировал.

В ночь с 28 февраля на 1 марта в центре Одессы обрушилась часть старинного памятника архитектуры, доходного дома Сретенской церкви, который находится по ул. Нежинская, 16. Здание построили еще в 1879 году. Об этом рассказывает издание "Думская".

27 февраля на стене этого здания увидели большую трещину, из-за чего жильцов квартир решили временно отселить. По информации журналистов, обрушение здания произошло именно в том месте, где образовалась трещина.

В результате обвала никто из жильцов не пострадал.

Однако обрушение задело соседний двухэтажный дом. Оно пробило здания крышу и завалило его стену, которая прилегала к аварийному флигелю.

Вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман заявил, что они обрушившийся дом "давно держали на контроле", а обвал стены мог "быть спровоцирован кем-то из жильцов".

"Был получен сигнал от жителя соседнего дома, что там начался какой-то ремонт, что, по нашему мнению, и могло спровоцировать эту ситуацию. Несущая стена резко начала деформироваться, маяки были разорваны", — отметил Жеман.

В то же время одна из жительниц этого дома, Татьяна Жиданкова, рассказала ТСН, что проблемы с этим домом были уже не первый год.

"У дома появились проблемы уже очень давно. Проблемы появились уже где-то года два назад. Об этом писали, говорили, обращались. В квартирах, которые завалились, ставили маячки, но… никто ничего не делал", — сказала жительница дома.

[ + – ] В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры [ + – ] В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры [ + – ] В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры [ + – ] В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры [ + – ] В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры [ + – ] В Одессе рухнула часть старинного памятника архитектуры Фото: "Думская"

Напомним, в начале февраля в Одессе на улице Бунина произошел обвал "заброшенного" дома, в котором, по информации СМИ, жили люди.