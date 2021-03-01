"Громадське" зробило розслідування про Стерненка, а потім видалило ролик, — соцмережі

Журналісти спробували знайти нестиковки в справі колишнього лідера "Правого сектору" й пояснити суворий вирок суду.

"Громадське телебачення" видалило зі свого YouTube каналу відеоролик, присвячений вироку колишньому керівнику одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненку. Про це повідомляється на сторінці Олексія Братущака у "Фейсбук".

Відео видалили, але інтернет пам'ятає все

Журналіст опублікував в своєму блозі допис із цитатою: "Іноді люди не хочуть чути правду, тому що не хочуть, щоб їх ілюзії були зруйновані". У коментарях користувачі соціальної мережі припустили, що вона присвячена відеоролику про справу Стерненка, автором якого став Братущак. Наразі його немає на Youtube-каналі "Громадського", проте один із глядачів зберіг копію в хмарному сервісі Google. Будь-який охочий може подивитися його за посиланням.

Що не сходиться у "Громадського" у справі Стерненка?

"Патріоти виступають проти проросійських сил, які хочуть відправити за ґрати проукраїнського активіста, колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка. У всякому разі таку картинку нам створюють, але щось не сходиться", — заявив Олексій Братущак у сюжеті.

[ + – ] Олексій Братущак у сюжеті Громадського про Сергія Стерненка Фото: Скриншот

Ведучий, посилаючись на судовий вирок, заявив, що Сергій Стерненко в своїх свідчення повідомив одне, а журналістам після затримання розповів зовсім інше. Зокрема про те, що нібито не був знайомий з потерпілим Сергієм Щербичем. Олексій Братущак також послався на "деяких слуг народу", які вважають вирок сім років занадто суворим для Сергія Стерненка, мовляв три-чотири роки умовно було б достатньо. У ролику журналіст спробував пояснити таку диспропорцію.

"Однією з причин може бути те, що Стерненко має впливових проросійських ворогів, по-перше — Портнова, по-друге — заступника керівника офісу президента Олега Татарова", — зазначив Братущак. — "А якщо навпаки? Якщо росіяни знають іншу, негативну, сторону Стерненка, і знаючи її — схопилися за "правосека"? Щоб через нього дискредитувати весь патріотичний рух в Україні".

При чому тут Порошенко?

За словами Олексія Братущака, на захист Стерненка встали представники партії "Європейська солідарність" на чолі з екс-президентом Петром Порошенком, незважаючи на розбіжності в 2015 році. Автор розслідування вважає, що лідеру "ЄС" вигідні будь-які протести проти Володимира Зеленського в боротьбі за проукраїнський електорат. Крім того, Порошенко нібито намагається дискредитувати український суд через справи, які порушені проти нього.

"Не варто ставати на одні й ті ж граблі — робити героїв із людей, які ними найчастіше не є", — зазначив Братущак наприкінці сюжету. — "Правда в тому, що Стерненко справедливий суд не отримав... у цій справі. Ось тільки в іншій справі справедливим судом це може бути не 7 років, 3-4 умовно, а всі 15".

Раніше стало відомо, що Сергія Стерненка засудили до семи років позбавлення волі за викрадення людини. Згідно з вироком, у нього також конфіскують половину майна.